Tenis: Novak Djokovic perdió en su debut en el Masters 1000 de Montecarlo

Novak Djokovic perdió en su estreno en el Masters 1000 de Montecarlo y sigue sin conseguir ritmo en la temporada 2022. El español Alejandro Dadivovich Fokina lo venció 6-3, 6-7 (5) y 6-1 en la segunda ronda del torneo del Principado de Mónaco.

Nole, que no jugaba desde el 24 de febrero de este año en Dubai cuando cayó en cuartos de final con el checo Jiry Vesely, volvió a la máxima competencia en Mónaco, pero su estreno en la temporada europea de polvo de ladrillo no fue la mejor: Cometió 45 errores no forzados y cedió nueve veces su servicio.

“Felicito a Alex porque ha sido el mejor, creo que podría haber ganado en dos sets. Luché mucho para llegar al tercero, pero ahí colapsé físicamente, no podía moverme más”



Djokovic jugó tan solo tres partidos en esta temporada. El serbio en la previa a su encuentro contra Dadivovich Fokina había declarado que le costaría entrar en ritmo en su vuelta al circuito y ahora su próximo destino será el Masters 1000 de Madrid. Para el español, actual 46 del ranking mundial, es la mejor victoria de su carrera.

Schwartzman y Delbonis quieren seguir por el buen camino en Montecarlo

Diego Schwartzman se enfrentará al húngaro Marton Fucsovics por la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo. El argentino ya se vio las caras con el número 57 del ranking mundial y tienen una victoria por lado. El antecedente en polvo de ladrillo fue en Roland Garros 2019 y fue victoria para Peque.

Por su parte, Federico Delbonis jugará frente al segundo cabeza de serie del torneo: Alexander Zverev. El azuleño tiene récord negativo frente al alemán, quien lo venció en dos oportunidades en polvo de ladrillo en 2019.