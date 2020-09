Tenis: Federico Coria logró el mejor triunfo de su carrera

Federico Coria no pudo evitar que su grito inundara el court 3 de un Foro Itálico vacío por la pandemia del nuevo coronavirus. “Vamos”, dijo tras lograr un triunfo histórico, por el torneo y por el rival. El argentino se impuso en sets corridos al alemán Jan-Lennard Struff, 30° del mundo, y ganó su primer partido en un Masters 1000. En cambio, en Roma perdieron Guido Pella y Facundo Bagnis.

“Estoy muy feliz de estar aquí, jugando la previa y ganando partidos. Tengo 28 años y cada paso que he dado en mi carrera me ha costado mucho. Por eso, cada oportunidad que se me presenta… trato de luchar siempre, pero también de disfrutar. El sueño de mi vida es ser Top 100”, dijo en el sitio de la ATP poco después de la victoria quien ahora es 104° del ranking de la ATP y está cerca de cumplir con ese objetivo.

Después de ganar sus tres partidos de la qualy y meterse en el cuadro principal, Coria contó que lo primero que hizo fue hacer “una captura de pantalla al cuadro principal” y mandárselo a su familia. “Ellos han estado en todos los momentos, buenos y malos. Saben que a mí me costó mucho salir de la etapa de los Futures”, remarcó.

“Sigo jugando Challengers, y es mi primer año jugando este tipo de torneos. Ayer no me lo podía creer. Es una locura para mí estar en un cuadro con estos jugadores y cruzarme por aquí con Nadal o Djokovic. Era algo que veía muy lejano”, agregó.

Este martes, fue el único argentino que logró salir airoso, ya que venció a Jan-Lennard Struff por 6-1 y 7-6 (5) en una hora y 29 minutos de juego, en lo que fue su mejor triunfo por la posición en el ranking de su rival.