Tenis: el mendocino Facundo Juárez Vilas está de festejo

Tras dos meses de estar instalado en Europa, donde entrena y juega en algunos Abiertos, en Antalya, Turquía, finalmente el mendocino Facundo Juárez Vila ganó su primer torneo profesional tras vencer a otro argentino de gira en el Viejo Continente, Francisco Comesaña.

El tenista, surgido en la cantera del Andino Tenis Club, selló una semana fantástica donde sólo cedió un set a lo largo de cinco juegos.

Ahora, Juárez Vila, de 23 años y ubicado en el puesto 562 del ranking de la ATP, continuará unos días más en Turquía, donde se encuentra desde hace varias semanas.

El triunfo conseguido es un empuje que ayuda a su proyección, más allá de un camino largo y sinuoso.

Mucho fue lo que este mendocino tuvo que batallar para finalmente alcanzar el sueño de todo deportista: alzar un trofeo. Y cuando es el primero, siempre es especial.

En su charla con Los Andes, contó las sensaciones de este título, además de su sueño de poder llegar a jugar un Grand Slam y vivir de su gran pasión: el tenis.

-Se hizo desear pero finalmente llegó el título...

- Estoy muy feliz por haber ganado mi primer torneo profesional. Es algo que deseaba mucho y no se me estaba dando. Estuve cerca pero me faltó el último paso. Y haberlo logrado es algo muy lindo para mi y más en estos tiempos donde el circuito está muy difícil y muy competitivo.

Facundo dio la talla en su primer partido como profesional. Internet

-En Córdoba ya habías jugado la final de un torneo similar...

-En realidad estuve lejos de ganar en Córdoba. El rival jugó muy bien y yo no pude hacer mi juego. En esta final creo que maneje yo el partido y los momentos. Fueron dos partidos totalmente distintos.

-¿Cuánto tiempo llevás jugando fuera del país?

-Desde hace 2 meses que no estoy en Argentina. Estuve dos semanas en Barcelona, dos en Bucarest y cuatro en Turquía. Ahora me voy una semana a Eslovenia y otra a Francia. Después tengo que ver para dónde seguir, pero la idea es quedarme en Europa.

-¿Cuál es el balance de la gira?

-No venía teniendo una buena gira y este resultado llegó cuando menos me lo esperaba. Es claramente positiva.

-El triunfo te permite mirar con más optimismo lo que viene...

-Sí, claro. Este resultado me da mucha confianza para lo que viene.

-¿Cuál es tu sueño máximo?

-Me encantaría llegar a poder jugar un Grand Slam y vivir del tenis.

-¿Este título puede ser el comienzo de ello?

-Voy por el camino correcto, pero falta muchísimo por recorrer.