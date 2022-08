Tenis: Delbonis y Bagnis se juegan el ingreso al cuadro principal del US Open

¡CON USTEDES EL CUADRO PRINCIPAL DEL #USOpen 2022! Recién se realizó el sorteo y les dejamos el debut del TOP4 y el cuadro completo.



[1]🇷🇺Medvedev vs Kozlov

[2]🇪🇸Nadal vs Hijikata.

[3]🇪🇸Alcaraz vs Baez.

[4]🇬🇷Tsitsipas vs Q.

[5]🇳🇴Ruud vs Edmund.

[6]🇨🇦Aliassime vs Q. pic.twitter.com/0GBfu8JE9Y