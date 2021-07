“Te llevaste toda mi vida contigo”

El mundo del motociclismo transcurre días de duelo por el fallecimiento de Hugo Millán, el piloto de 14 años que fue protagonista de un duro accidente durante la competencia de la European Talent Cup en el circuito de Aragón. Ana Belén García, mamá del joven español, compartió en su Facebook una desgarradora carta de despedida a su hijo.

“Llevo sólo horas sin ti y no puedo con mi alma, te has llevado toda mi vida contigo.Mi ángel de la guarda ¿cómo estás? Te quiero muchísimo mi campeón. Eres lo mejor que me ha pasado en mi vida. Te quiero mi Súper Hugo”, dijo la mamá de Millán en la publicación de Facebook.

Además, su padre Kike Millán, publicó también en Facebook que su vida “se partió” con la muerte de Hugo, pero aseguró que se encargará de que “no se olvide” su “gran humildad y buen hacer en los circuitos”.

Restaban13 vueltas para el final de la prueba cuando Millán tuvo una caída mientras marchaba en el cuarto puesto y quedó cruzado en el medio de la pista. Al intentar levantarse para salir del radio ideal, Millán fue atropellado por el polaco Milan Leon Pawelec que lamentablemente no pudo hacer nada para evitar la situación ya que salía de una curva ciega y venía girando con el pelotón a gran velocidad.

Luego del accidente, la carrera se detuvo con bandera roja y el joven de Huelva fue atendido en la pista y más tarde trasladado en helicóptero al Hospital de Zaragoza. Pasadas las 9:00 de la mañana (hora argentina) se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento por las heridas causadas en el accidente.