El colombiano Juan Fernando Quintero se despidió de los hinchas de River Plate con un sentido video que publicó en sus redes sociales, en el que resalta su amor por el club al compartir imágenes de su exitoso paso por el primer equipo de Marcelo Gallardo.

“Este mensaje es para ti, el que ama a River, el que ama al fútbol, al que ama estar en la cancha y al que alienta desde las gradas. Hoy tengo que decir adiós. Me voy de un equipo donde desde el primer día recibí el cariño y el amor de miles de personas. No tengo palabras para agradecer todas las veces que el Monumental vibró con mi nombre gracias a ustedes. Si pudiera hacer todo de nuevo con River lo repetiría mil veces. Mi mayor trofeo son todos los recuerdos que me llevo de River Plate. No olviden nunca seguir soñando y hablemos siempre en la cancha. Muchas gracias, mi familia y yo les decimos adiós. Te amo, River Plate”, relata Juanfer en el audiovisual.

El hábil mediocampista colombiano quedó en la historia grande del Millonario al anotarle a Boca Juniors el gol que desniveló la final de la Copa Libertadores de América 2018 disputada en Madrid, España. Su tanto, el 2-1, es considerado por muchos simpatizantes rojiblancos como el más trascendental de los últimos tiempos.

Juanfer Quintero con la Copa Libertadores de América que River Plate le ganó a Boca Juniors en la final de 2018. / archivo

Quintero actualmente es jugador libre y negocia su vínculo con clubes asiáticos.