La familia Bessone tendrá dos pilotos en la sexta fecha del TCR South America que se disputará el próximo sábado en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

Ernesto “Tito” Bessone volverá a competir con el Lynk&Co del equipo PMO Motorsport, auto con el que debutó en la categoría a fines de octubre en el Autódromo de Río Cuarto. “Estoy con muchas expectativas para ir a esta carrera de endurance con el objetivo de seguir haciendo experiencia en el TCR South America. Como no llegó el Peugeot 308 TCR, para esta fecha vamos a ir con el Lynk&Co del PMO Motorsport”, contó Tito.

Uno de los puntos a tener en cuenta para esta fecha será el tema del lastre ya que Bessone cargará 60 kilos. “Vamos a ir con 60 kilos de lastre para este fin de semana por la compensación tras la carrera de Río Cuarto. Será una carrera dura para el neumático con este peso, así que hay que buscar administrar bien la goma. El objetivo es seguir aprendiendo y dejar todo listo para el momento de poner en pista los Peugeot”.

TCR South America: Dos Bessone en pista

La otra novedad que tendrá el TCR South America será el debut de Juan Pablo Bessone. El hijo de Ernesto estará corriendo con un Alfa Romeo Giulietta del equipo PropCar, la escuadra que lidera Darcio Dos Santos. “Me puso muy contento que vuelva Juan Pablo a correr en el automovilismo y en este nivel de categoría. Ayer se adaptó muy bien al auto. Ojalá tenga la fiabilidad para poder terminar la prueba”, dijo Tito sobre la llegada de su hijo.

Por su parte, Juan Pablo Bessone expresó sobre las sensaciones del auto. “Me quedé sorprendido por el torque la potencia que tiene. El nivel de frenado es algo que nunca había sentido en las otras categorías donde corrí. Me sentí cómodo, desde el 2017 que no me subía a un auto y vamos con muchas ganas a la fecha de Buenos Aires. En el auto se pudo encontrar la falla que tenía la carrera pasada, así que vamos con expectativas a la carrera”.