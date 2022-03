El TC2000 inició su temporada 2022 el pasado fin de semana en el autódromo de Rosario. Fue el inicio de una nueva era ya que desde este año, la categoría tiene como directores a los hermanos Alejandro y Diego Levy.

Durante el fin de semana, Carburando pudo dialogar con distintos referentes del automovilismo y ellos plantearon diferentes aspectos que la dirigencia entrante tendría que tener en cuenta para relanzar al TC2000 en esta etapa que comienza.

El múltiple campeón, Gabriel Raies, quien es parte de Toyota Gazoo Racing opinó. “No creo que una categoría necesite tener 50 autos para ser buena. Con 20 o 18 máquinas podes tener buenas carreras si contas con los pilotos acordes. Intentaría sumar algunos protagonistas de punta para que los más jóvenes puedan aprender y sin dudas, tener un motor con más potencia o el original sería un buen comienzo”.

En tanto, Juan Manuel Silva apuntó a los costos del TC2000. “Tenemos una economía muy mala en Argentina y tenemos un automovilismo de nivel internacional. Ese nivel hace que los costos de armar y mantener un auto sean muy grandes. Por eso, creo que lo que rápidamente hay que hacer es acomodar los costos a lo que se tiene e ir adaptando los reglamentos técnicos a la situación financiera de nuestro país”, señaló.

TC2000: Qué cambios harían al TC2000; informe de Carburando

“Hay que hacer que sea más barato correr y como categoría, tienen que enfocarse en la que la ganancia nazca de lo que genere el TC2000 con el espectáculo que venda. No puede subsistir una categoría haciendo que los elementos de un auto sean cada vez más caros”.

Alejandro Reggi, directivo de Renault, comentó que se debe hacer hincapié en las grandes empresas y no tanto en las automotrices. “Hay diez automotrices en el país y en la categoría hay solo dos. Puma y Axion por otro lado y ojalá que empiecen a venir más equipos privados. No podemos hacer una categoría solo de terminales porque no vamos a tener cantidad de autos, entonces porque no pensar en grandes empresas que traigan un equipo”, declaró.

Por su parte, el ex F1 y actual asesor deportivo del Ambrogio Racing, Miguel Ángel Guerra remarcó que la nueva dirigencia debe consolidar el protagonismo de los pilotos. “Obviamente que tienen que sumar más autos y devolverles a los pilotos el protagonismo que tienen que tener. Son ellos los que hacen el espectáculo. Además, hay que lograr que los presupuestos estén acordes y que vuelvan los equipos satélites o particulares, con la posibilidad de que le puedan ganar a los oficiales, que es lo que siempre tuvo la categoría”, cerró.

Mirá el informe completo de Escudería Carburando: