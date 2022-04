TC2000: ¿Canapino tiene el auto a batir?

El TC2000 disputó su segunda fecha en Bahía Blanca y el denominador común de las dos competencias fue el rendimiento de los Cruze del Equipo Chevrolet YPF. En Rosario, Agustín Canapino venía para ganar hasta que un problema mecánico mandó a los boxes, pero Bernardo Llaver subió al podio y en la última presentación, consiguieron el “1-2″ de forma sólida.

En Escudería Carburando, este tema estuvo sobre la mesa y fueron los protagonistas los que hablaron al respecto ¿Cuántos pasos por delante del resto está los autos de la escuadra campeona? Julián Santero, Leonel Pernía y el propio Canapino opinaron sobre esto.

Agustín Canapino hace valer el potencia de su Cruze en el TC2000

“Yo creo que hoy tengo el tercer auto mejor auto de la categoría. Los dos Chevrolet están un pasito arriba nuestro”, afirmó sin bacilar Santero, mientras que Pernía no estuvo lejos de lo que manifestó el mendocino. “Vuelan, la verdad que andan muy bien. Nosotros tenemos tarea por delante, hay que mejorar. No me medí tanto con Agustín (Canapino), sino con Santero, que también estuvo superior a nosotros con kilos”, expresó el hombre del AXION energy Sport.

Por su parte, el actual monarca del TC2000 resaltó que atraviesan un buen momento, pero no pueden descuidarse. “Hoy tengo la oportunidad de tener los mejores autos en las dos categorías y con dos muy buenos equipos. Soy muy insistidor con esto porque el automovilismo en Argentina es muy competitivo. Hoy tenemos un buen presente, pero no invita a relajarse”, puntualizó.

Para cerrar, Canapino dejó claro que lograr mejorar respecto al cierre del año pasado, donde también tuvieron un andar sólido. “Estamos mejor, terminamos muy bien la temporada pasada y en el receso se hicieron cosas para evolucionar y lo logramos. Creo que estamos mucho más cerca de lo que parece respecto a los otros equipos. Ayuda mucho tener un tipo como Llaver, que es rapidísimo y está al nivel de los más veloces del TC2000, para poder potenciarnos y probar cosas. Progresamos y la idea es seguir haciéndolo para que no nos alcancen y si nos igualan, poder darles pelea”, concluyó.