Guillermo Ortelli dio a conocer este martes que se retira del automovilismo y generó un revuelo de emociones. Uno de los que estuvo presente en el anuncio del retiro fue Christian Ledesma. “El primer recuerdo que tiene el marplatense del piloto de Salto fue cuando recién daban sus primeros pasos en el deporte motor. “El primer recuerdo que tengo de Guillermo es cuando yo iba de mecánico de Tulio Crespi y compartí mucho tiempo con él y su familia. La madre nos hacía de comer y compartíamos lindos momentos en la carpa que armaban ellos en las carreras”, le contó Ledesma a Carburando

Además, el piloto de Mar del Plata comentó cómo vivió personalmente el anuncio de Guillermo en la ACTC. “Le decía a Analía (esposa de Guillermo), no lo ví llorar nunca a Guillermo y hoy lo vi muy emocionado así que también me emocioné. Como el padre de él, mi familia siempre estuvo atrás de esto. Me pongo en su lugar y seguro hubiese querido que estén sus viejos”.

TC: Las emotivas despedidas a Guillermo Ortelli

Además, en las redes sociales hubo pilotos que dedicaron emotivos mensajes para Guillermo en el día de su despedida.

"Guille es el grano que le salio al Flaco". @MartinPonte85 también habló sobre Ortelli y hasta confesó que le pidió que no se retire👈 pic.twitter.com/EZpCe6TW9z — Carburando (@CarburandoTV) November 17, 2021

La @actcargentina y el #TurismoCarretera generan pasión , me enorgullece ser parte !@GUILLEORTELLI …sos leyenda del deporte motor argentino !!! 👏👏👏 pic.twitter.com/bFeq0748UR — Gaston Mazzacane (@gastonmazzacane) November 17, 2021

@GUILLEORTELLI

Ha sido un placer verte de más chico y luego compartir pista con vos: ganar, perder y aprender siempre.

Felicitaciones por tu impecable carrera deportiva 🥇.

LO MEJOR PARA LO QUE VENGA DE AHORA EN MÁS. pic.twitter.com/zAMK4W7671 — Mariano Werner (@MWernerOK) November 17, 2021