TC 2000: el toque que involucró a Facundo Ardusso y Franco Vivian

Franco Vivian y Facundo Ardusso luchaban por el sexto puesto en la final del TC2000 en Bahía Blanca, cuando ambos se tocaron en el frenaje de la primera curva y este roce generó el despiste y posterior abandono del piloto del equipo FDC. ¿Qué dijeron ambos protagonistas?

“Veo que él se va a tirar por afuera, freno y lamentablemente en el medio de la frenada se produce un golpe lateral. No sé si él viene para mi lado o yo para el de él, lamentablemente ese toque lo deja fuera de carrera”, le comentó a Carburando Ardusso.

Por su parte, Vivian también dio su versión de lo sucedido: “En la final veníamos tranquilos, con buen ritmo. Canapino lo pasa a Ardusso y yo decidí superar a Facundo dos vueltas después con Push To Pass. Llego al frenaje de la uno, él por adentro y yo me tiro bien por fuera y él sobre el final de la frenada se abre bien para mí auto con tanta mala suerte que se tocan las llantas y salgo despedido”.

Así fue el toque entre Ardusso y Vivian

El piloto del FDC, también se refirió a las conclusiones que le dejó el paso por Bahía Blanca: “El fin de semana me deja un saldo positivo porque evaluamos con relación a lo que fue Rosario. Si bien clasifiqué séptimo no era nuestro puesto real, quedé condicionado con la bandera roja y con algunos obstáculos en pista en la vuelta rápida. Tampoco hubiera hecho la pole, pero, hubiera sido cuarto o quinto que era el potencial que teníamos para el fin de semana. Además, tuvimos kilos encima, así que me parece estamos mejorando y eso me motiva para lo que viene”.

Cuando se le consultó sobre si se sintió el lastre en el Citroën, concluyó: “Yo tuve 15 kilos de lastre y no es que sentí una falta de rendimiento enorme. Me parece que ahora los Chevrolet que van a tener algo más de kilos vamos a ver un poco más el potencial. Pero la realidad es que hoy por hoy están un escalón por arriba de todo el resto”.