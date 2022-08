Suspendieron un partido de fútbol inglés por el estado del césped y las redes estallaron

Este fin de semana se disputaba la segunda fecha del Championship, la segunda categoría del fútbol inglés, y entre tantos partidos que se disputaban hubo uno que se tuvo que suspender debido al estado de su césped.

Se trata del terreno del Coventry Building Society Arena, donde hace las veces de local el Coventry City, que se catalogó como “inseguro e injugable” por parte de las autoridades de la federación inglesa, por lo que el partido de los locales ante el Rotherham United tuvo que ser pospuesto.

El estado de la cancha del Coventry City

Esta decisión se tomó después de una inspección que tuvo lugar el viernes por la tarde por parte de la EFL y un árbitro local, a la que también asistieron el entrenador del primer equipo, Mark Robins y el presidente ejecutivo del club, Dave Boddy.

Por su parte, las autoridades del club emitieron un comunicado lamentando la situación: “El Coventry City está extremadamente decepcionado al confirmar que el partido contra el Rotherham United ha sido aplazado. Estamos muy frustrados por que el césped del Arena no esté a la altura y compartimos la gran decepción que los aficionados, los jugadores y el personal sienten después de que nuestro primer partido en casa se haya pospuesto por estas circunstancias. Desafortunadamente, la inversión prometida para el Arena en un nuevo campo no se materializó durante el verano, lo que se vio agravado por los conciertos en el campo”, explicaron en su página web.

Una vez decretado el fallo, en las redes sociales se replicó la noticia en algunos sitios latinoamericanos que se especializan en contenido del fútbol inglés y la reacción de los fans fue de burla, ya que los usuarios hicieron principal hincapié en que el estado de los terrenos de fútbol en algunos países que no son potencia mundial son incluso peores que el del Coventry.

“Jajajaja acá eso es un lujo”, bromeó un tuitero; “Aquí en Perú diríamos que bonito que hay algo de césped”, expresó un usuario peruano; “Una cancha normal en México”, ironizó un seguidor; “En mi país esa seria la mejor cancha”, confirmó un internauta; “En los estándares de Olimpo de Bahía Blanca, sería una pinturita”, sostuvo un fan argentino.

