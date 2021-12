Suspendieron las elecciones en Independiente: “No eran democráticas ni legítimas”

Las elecciones presidenciales en Independiente que estaban previstas para el próximo domingo fueron suspendidas por un fallo del Juzgado en lo Civil y Comercial N 3 de Avellaneda “hasta la ocasión en que se dirima la cuestión de fondo introducida con la pretensión de amparo que aquí se ventila”.

Eso significa que la instancia judicial ahora depende de la reacción de las autoridades de Independiente, que puede acatar o apelar el fallo. De todos modos, de acuerdo a los tiempos judiciales lo más probable es que el acto electoral se postergue para marzo de 2022.

🔴La Justicia hizo lugar al pedido de la lista de Fabián Doman, luego de que la Junta Electoral del club suspenda la candidatura del periodista por irregularidades en el armado de su lista. https://t.co/U9YZuu3QVN pic.twitter.com/DWYLF87jG8 — Página|12 (@pagina12) December 15, 2021

“Es la mejor noticia que le pudo pasar a Independiente. Espero que el club acate la decisión de la Justicia, se ajuste a la ley y que no inventan algo. No me sorprendió, yo lo venía diciendo varios días antes”, señaló el dirigente opositor Fabián Doman.

La presentación judicial fue impulsada por Unidad Independiente, la alianza opositora que propone como candidatos a Fabián Doman, Néstor Grindetti y Juan Marconi, que había sido impugnada a principio de mes por la Junta Electoral.

Esa impugnación, según los argumentos de la Junta Electoral, ocurrió como consecuencia de irregularidades en la presentación de documentos de la Agrupación Tradicional, una de las listas que forman la alianza, mientras que para Doman se trató de una “proscripción”.

“Las elecciones no eran democráticas, ni legítimas ni legales. Es la mejor noticia que le pudo pasar a Independiente. Espero que el club acate la decisión de la Justicia, se ajuste a la ley y que no inventan algo. No me sorprendió, yo lo venía diciendo varios días antes. Yo sabía que impugnaban mi candidatura, sabía siempre que a la lista la iban a proscribir”, señaló Doman.

Último momento: Suspendidas las elecciones en #Independiente del próximo Domingo. La justicia dió lugar al amparo presentado por Unidad (Doman). pic.twitter.com/PKbxy8SUFU — Nahuel CAI Serrano Info 🎤 (@NahuSerranoCAI) December 15, 2021

Al oficialismo, con Hugo Moyano a la cabeza, le queda un último recurso: apelar el fallo y que la Justicia se expida antes del domingo. En el medio está el club, encerrado en una guerra de intereses que derivó en una batalla judicial.