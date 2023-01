Superman: el colombiano López se quedó con la etapa reina y es el nuevo líder de la general

La lluvia caída en horas de la madrugada le puso un condimento extra a la etapa reina de la Vuelta de San Juan. Al exigente obstáculo geográfico se les sumó el viento cruzado constante y un alto grado de humedad.

También fue moneda corriente observar los constantes embates de las escuadras que contaban con hombres ubicados en la vanguardia de la clasificación general. Todo eso jerarquizó el final de la competencia que se disputó sobre puerto uno, el más exigente que puede tener una carrera de ciclismo.

Todo estalló progresivamente, con cautela, pero estalló. La armonía no fue tal y si la hubo poco duró. Y fue el italiano Manuele Tarozzi (GBF Green Project) el que se encargó de romper la calma de la etapa que consagró al colombiano Miguel Ángel López (Team Medellín) como el ganador de la etapa reina y nuevo líder de la clasificación general, bajando de esa posición a otro colombiano, Fernando Gaviria.

El Tano le puso todo en los primeros palancazos y esa potencia que utilizó para iniciar la fuga lo catapultó a ser líder solitario y en su afán arrastró a ser parte de una aventura hermosa en la inmensidad de la Cordillera de Los Andes a Alejandro Quilci (Gremios por El Deporte/Municipalidad de Cutral Co), Emiliano Contreras (Chimbas Te quiero), Cristopher Jurado (Panamá es Cultura y Valores), Laureano Rosas (Gremios por el Deporte/Municipalidad de Cutral Co), Leandro Messineo (Chimbas Te quiero) y Germán Tivani (Agrupación Virgen de Fátima).

Las diferencias que manejó Tarozzi fueron amplias. Incluso, promediando el parcial, se transformó en líder de la clasificación general. Pero tanto esfuerzo le pasó factura. Las piernas fueron aminorando el paso. Messineo “olfateó” la dificultad y fue por él. Rosas también advirtió la flaqueza del europeo, pero no pudo soportar el ritmo de Messineo. Atrás fue Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) quien buscaba llegar a la punta de la carrera. Igual Filippo Ghana (Ineos Grenadiers), pero desde el cielo asomó la figura de “Superman”, aunque éste no porte capa, ni haya nacido en Kryptón y mucho menos sea periodista como Klart Klent. Este, el del triunfo, es colombiano Miguel Ángel López, del Team Medellín, quien en el Alto del Colorado no se “enrojeció” en absoluto. Aplastó a todos y sacudió a quien intentó ponerse a rueda, con un ritmo infernal, mostrando sus dotes en ese tramo final.

López voló a la meta en los últimos kilómetros y se terminó llevando un triunfo en la etapa más compleja de la ronda sanjuanina, que le significó transformarse en el nuevo líder de la carrera a falta de dos etapas para el final de la competencia más importante del continente.

Superman fue imbatible.

Así será la sexta etapa

La sexta etapa de la Vuelta, carrera UCI Pro Series, se disputará este sábado con un trayecto de 144,9 kilómetros entre el Oeste y Sur de la Ciudad de San Juan.

La etapa comenzará y terminará frente al nuevo velódromo Vicente Alejo Chancay, Ícono de la futura Ciudad Deportiva de la vecina provincia y uno de los más grandes de América.

Pero eso no será todo, porque en esta oportunidad se volverá a recorrer la exigente zona de montaña aledaña al Dique Punta Negra.

La última vez que una etapa de la Vuelta terminó frente al nuevo velódromo fue el 27 de enero de 2020. Y una vez más Fernando Gaviria, gran embalador, uno de los que más etapas ganó en San Juan, ganó tras 164,7 KM y 3:30:06 segundos.

¿Mendoza en el calendario UCI?

No lo dijo cualquier persona. Fue Gabriel Ovidio Curuchet, Presidente de UCRA. Y lo hizo en el lanzamiento de la etapa reina de la Vuelta de San Juan. “Dentro de pocos días vamos a estar en Mendoza para dialogar con autoridades del gobierno de aquella provincia y también con Fernando Lanzone, Presidente de la Asociación Ciclista Mendocina. Creo que esa provincia no puede seguir sin contar con una Vuelta con puntaje UCI. Existen grandes posibilidades. Sino es la Vuelta de Mendoza, para no modificarla tanto, se podría crear otra carrera con puntaje 2.1, como es el Tour del Porvenir en San Luis o el Giro del Sol en San Juan. Creo que hay grandes chances para que esto se concrete” dijo el dirigente del ciclismo nacional.

Festejó su cumpleaños y anunció su retiro

El eslovaco Peter Sagan (TotalEnergies), triple campeón del Mundo en ruta, dejará el ciclismo profesional de carretera a final de temporada y se centrará en preparar su participación en los Juegos Olímpicos de París en la modalidad de bicicleta de montaña, según anunció en la Vuelta a San Juan.

Sagan, que acaba de cumplir 33 años, reunió a la prensa destacada en San Juan para anunciar su decisión de no competir en pruebas del World Tour una vez que finalice la temporada 2023, y se centrará en correr en la modalidad de bicicleta de montaña pensando en París 2024.

“Tengo que decir que ha llegado el momento. Dije que me gustaría terminar esta temporada como ciclista de carreras WorldTour. Me gustaría prepararme para los Juegos Olímpicos en bicicleta de montaña”, señaló rodeado de compañeros, técnicos, auxiliares y representante en un escenario habilitado en el Autódromo de Villicum, cerca de San Juan.

El ganador de 12 etapas del Tour de Francia, 4 de la Vuelta a España y de la París Roubaix y Tour de Flandes entre otros éxitos, que se completan en la cifra de 121 desde su debut profesional con el Liquigas en 2010, cumple su segunda temporada con el Totalnergies y tiene previsto competir este año en algunas clásicas y en el Tour de Francia.

“Siempre dije que me gustaría terminar mi carrera en la bicicleta de montaña, porque comencé mi carrera ciclista en esta especialidad. Me gusta mucho esta decisión para terminar mi carrera porque estoy haciendo algo que realmente disfruto”, dijo.

“El Bicho, un ídolo en San Juan, comentó que le encanta pasar tiempo con su hijo Marlon y ver la vida desde diferentes ángulos, y no solo como ciclista”.

Clasificación de etapa

1, Miguel Ángel López Team Medellín 4h 07m 10seg

2. Filippo Ghana Ineos Grenadiers a 30 seg

3. Sergio Higuita Bora Hangrohe a 38 seg

4. Egar Bernal Ineos Grenadiers a 40 seg

5. Einer Rubio Team Movistar a 40 seg

6. Brandon Rivera Ineos Grenadiers a 59 seg

7. Remco Evenepoel Soudal Quick Step a 1m 09 seg

8. César Paredes SEP/San Juan a 1m 11 seg

9. Kevin Vermaerke Green Project Bardiani a 1m 19 seg

10. Quinn Simmons Trek Segafredo a 1m 31 seg

Clasificación general

1, Miguel Ángel López Team Medellín 20h 13m 37seg

2. Filippo Ghana Ineos Grenadiers a 30 seg

3. Sergio Higuita Bora Hangrohe a 44 seg

4. Egar Bernal Ineos Grenadiers a 50 seg

5. Einer Rubio Team Movistar md

6. Brandon Rivera Ineos Grenadiers a 1m 01 seg

7. César Paredes SEP/San Juan a 1m 19 seg

8. Remco Evenepoel Soudal Quick Step md

9, Kevin Vermaerke Green Project Bardiani a 1m 30 seg

10. Matthew Ricitello Israel Premimer Tech a 1m 32 seg