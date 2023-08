Superliga de Básquet: conocé el sistema de campeonato y el fixture de la primera fase del Clausura 2023

Solo restan 8 días para el del próximo certamen Clausura 2023 de la Superliga de Mendoza. En total, 11 equipos competirán con distintos objetivos. Será un torneo muy parejo. El Club Leonardo Murialdo vuelve a la máxima categoría luego de tres años. Por su parte, Andes Talleres y Banco Mendoza, renunciaron a sus plazas y descendieron al Nivel DOS. Sin embargo, ambos clubes tenían en el Nivel UNO sus planteles B, por lo cual, jugarán la principal categoría de ascenso.

MERCADO DE PASES. NIVEL DOS. ¡QUÉ EQUIPA MAIPU! El Departamento de Prensa del básquet de la Municipalidad de Maipú anunció la llegada de cuatro refuerzos: Tomás Guiñazú; Agustín Horen; Maxi Bardini y Renzo "Chino" Pezzutti. ¡Equipazo! pic.twitter.com/NxrG3rZkMu — Salto Inicial (@Salto_Inicial) August 3, 2023

El sistema de campeonato del Clausura de Superliga

Primera Fase: jugarán todos contra todos a una sola rueda. Clasificación del 1 al 11.

Segunda Fase: los equipos clasificados del 1 al 6 puesto jugarán la zona CAMPEONATO. Los otros cinco equipos, jugarán la zona RECLASIFICACIÓN. Jugarán por grupo, todos contra todos a dos ruedas. TODOS ARRASTRAN EL 100 % DE LOS PUNTOS DE LA PRIMERA FASE.

En la zona campeonato: quedarán ubicados del 1 al 6. En la zona Reclasificación: el primero y el segundo, se meterán en playoffs y ocuparán el puesto 7 y 8. El equipo que termine 9 se despedirá del certamen. Los equipos que finalicen en el 10 y 11 lugar, jugarán una serie reválida al mejor de tres. El ganador mantiene categoría. El perdedor, jugará reválida con el subcampeón del Nivel DOS. Por lo tanto, este CLAUSURA, NO HABRÁ DESCENSO DIRECTO.

Cuartos de final: jugarán al mejor de tres con ventaja de localía: 1 vs. 8; 2 vs. 7; 3 vs. 6 y 4 vs. 5.

Los ganadores pasarán a semifinales. Las llaves no están predeterminadas. Siempre jugará el mejor ubicado contra el peor ubicado.

Luego, llegará la gran final al mejor de tres partidos. El campeón, jugará la final del año contra Rivadavia Básquet, campeón Apertura 2023.

MERCADO DE PASES. SUPERLIGA. Vuelve una gloria del club. Un hijo pródigo. Un verdadero campeón. Nicolás Seone es nuevo jugador de @rivadaviabasket pic.twitter.com/Se9Q4J3ZHj — Salto Inicial (@Salto_Inicial) August 3, 2023

El fixture del Clausura 2023 de la Superliga de Mendoza

Fecha 1

Godoy Cruz vs. Leonardo Murialdo

Atlético Club San Martin vs. Mendoza de Regatas

Municipalidad de Junín vs. Atenas Sport Club

Rivadavia Básquet vs. Israelita Macabi

Unión Deportiva San José vs. Asociación Deportiva Anzorena

Libre: Municipalidad de San Carlos

Fecha 2

Club Israelita Macabi vs. Unión Deportiva San José

Mendoza de Regatas vs. Rivadavia Básquet

Leonardo Murialdo vs. Atlético Club San Martín

Municipalidad de San Carlos vs. Municipalidad de Junín

Atensa Sport Club vs. Godoy Cruz

Libre: Asociación Deportiva Anzorena

Fecha 3

Godoy Cruz vs. Municipalidad de San Carlos

Asociación Deportiva Anzorena vs. Israelita Macabi

Atlético Club San Martín vs. Atenas Sport Club

Rivadavia Básquet vs. Leonardo Murialdo

Unión Deportiva San José vs. Club Mendoza de Regatas

Libre: Municipalidad de Junín

Fecha 4

Mendoza de Regatas vs. Asociación Deportiva San José

Leonardo Murialdo vs. Unión Deportiva San José

Municipalidad de Junín vs. Godoy Cruz

Municipalidad de San Carlos vs. Atlético Club San Martín

Atenas Sport Club vs. Rivadavia Básquet

Libre: Israelita Macabi.

Fecha 5

Asociación Deportiva Anzorena vs. Leonardo Murialdo

Atlético Club San Martín vs. Municipalidad de Junín

Rivadavia Básquet vs. Municipalidad de San Carlos

Unión Deportiva San José vs. Atenas Sport Club

Israelita Macabi vs. Mendoza de Regatas

Libre: Godoy Cruz

Fecha 6

Municipalidad de Junín vs. Rivadavia Básquet

Godoy Cruz vs. Atlético Club San Martín

Leonardo Murialdo vs. Israelita Macabi

Atenas Sport Club vs. Asociación Deportiva Anzorena

Municipalidad de San Carlos vs. Unión Deportiva San José

Libre: Mendoza de Regatas.

Fecha 7

Asociación Deportiva Anzorena vs. Municipalidad de San Carlos

Israelita Macabi vs. Atenas Sport Club

Mendoza de Regatas vs. Leonardo Murialdo

Rivadavia Básquet vs. Godoy Cruz

Unión Deportiva San José vs. Municipalidad de Junín

Libre: Atlético Club San Martín

Fecha 8

Godoy Cruz vs. Unión Deportiva San José

Atlético Club San Martín vs. Rivadavia Básquet

Atenas Sport Club vs. Mendoza de Regatas

Municipalidad de Junín vs. Asociación Deportiva Anzorena

Municipalidad de San Carlos vs. Israelita Macabi

Libre: Leonardo Murialdo.

Fecha 9

Asociación Deportiva Anzorena vs. Godoy Cruz

Israelita Macabi vs. Municipalidad de Junín

Mendoza de Regatas vs. Municipalidad de San Carlos

Leonardo Murialdo vs. Atenas Sport Club

San José vs. Atlético Club San Martín

Libre: Rivadavia Básquet

Fecha 10

Municipalidad de Junín vs. Mendoza de Regatas

Atlético Club San Martín vs. Asociación Deportiva Anzorena

Rivadavia Básquet vs. San José

Municipalidad de San Carlos vs. Leonardo Murialdo

Godoy Cruz vs. Israelita Macabi

Libre: Atenas Sport Club.

Fecha 11

Asociación Deportiva Anzorena vs. Rivadavia Básquet

Israelita Macabi vs. Atlético Club San Martín

Mendoza de Regatas vs. Godoy Cruz

Leonardo Murialdo vs. Municipalidad de Junín

Atenas Sport Club vs. Municipalidad de San Carlos

Libre: San José.

Seguí leyendo