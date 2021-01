FILE - In this April 20, 2019 file picture, Juventus' Cristiano Ronaldo celebrates at the end of a Serie A soccer match between Juventus and AC Fiorentina, at the Allianz stadium in Turin, Italy. The Italian minister of sport Vincenzo Spadafora announced Thursday, May 28, 2020 that the Serie A will restart on June 20, to conclude the championship after the coronavirus stop. (AP Photo/Luca Bruno)

+ Deportes Supercopa de Italia: Juventus enfrenta a Napoli por una nueva estrella El partido se jugará desde las 17 (hora de la Argentina) y será transmitido por la señal DirecTV Sports. Paulo Dybala no estará por lesión. Redacción LA



