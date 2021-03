Superclásico argentino: la predicción final del tarotista más bostero del mundo sobre el Boca-River

Walter Lavalle, conocido en el mundo Boca como el tarotista bostero, palpitó el Superclásico y dio su veredicto por medio de las cartas. A principios de la semana ya había hecho una predicción, pero repitió el ritual por no haber quedado conforme.

El último video subido en su canal de YoutUbe, llamado Astrotarot BJ, comenzó con la consulta por el lado del Xeneize. “Me sale como que el técnico ya sabe cómo jugar y que hay orden en el vestuario, pero me aparecen signos negativos. No creo que pueda llegar a ganar el partido”, sentenció.Luego preguntó por el Millonario y en el arranque deslizó que “hay festejo y también inteligencia y fuerza”. Sin embargo, concluyó: “Hay algo que me llama la atención. Me salen cartas similares a las de Boca, aunque más favorable. Voy a insistir con que para mí es un empate”.

Siguió la predicción ante River en twitter