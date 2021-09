Superbike Argentino: Así fue la última vez en San Juan

El Superbike Argentino correrá este jueves y viernes en la provincia de San Juan para disputar una fecha del campeonato después de 28 años, 1 mes y 9 días. Además, visitará por primera vez en su historia el circuito de Villicum, escenario que fue inaugurado en octubre de 2018.

El 15 de agosto de 1993, el autódromo “El Zonda” Eduardo José Copello fue testigo de la última carrera que el motociclismo nacional disputó en suelo sanjuanino. En aquel momento, el Campeonato Argentino de Velocidad (CAV) llevó a cabo la cita contienda de su temporada.

Como si fuera una coincidencia del destino, la antesala a la competencia en el trazado emplazado en la “Quebrada Rugiente” se dio en Buenos Aires. La quinta cita tuvo lugar el 1 de agosto en el dibujo número 8 del “Coliseo Porteño”. Néstor Amoroso se impuso en Superbikes y en 250 Fórmula Internacional, Gustavo Méndez lo hizo en la monomarca Suzuki RGV 250 y Fabián Rabatti en la RZA Fórmula.

Carburando dialogó con Sergio Grantón y el entrerriano recordó aquel complicado paso por el escenario sanjuanino. “La última vez que fui a San Juan fue en la carrera de 1993, que hizo en El Zonda. Luego se suspendió porque ya era una locura correr ahí, es más esa competencia se disputó con algunos problemas porque no queríamos ir más. En el sector del rulo, el guardarrail era muy peligroso y en definitiva era un circuito que no se adaptaba al motociclismo”, manifestó.

Y agregó: “Mi accidente no tuvo nada que ver con la peligrosidad del trazado, sino que tratando de poner a punto un YZF 750 del equipo Zanella Yamaha, que no funcionaba bien, tuve un despiste y pasé de la recta de arriba a, prácticamente, la de abajo, donde había un circuito de karting. Me salí de pista a una velocidad de entre 150 y 160km/h y la verdad sabrá Dios cómo hice para ir picando entre las piedras con un 750 y transitar más de 100 metros para abajo sin caerme, hasta que le di a los cimientos de uno de los pianos del kartódromo, que se había descubierto por el paso del agua”.

Superbike Argentino: Así fue la última vez en San Juan

En tanto, Sebastián Porto que luego brillaría en el mundial también estuvo en esa carrera. Sobre el recuerdo de esa competencia, el rafaelino le contó a Carburando. “Ese fue mi primer año en 250 y en esa carrera logré salir tercero. En ese momento uno no tomaba dimensión, pero si bien sabía dónde corríamos, hacer una carrera en El Zonda era una locura. Si lo analizas hoy en día, era una cosa que no se podía hacer, pero en aquel momento, era lo que había”, le contó Porto a Carburando.

Este jueves 23 y viernes 24 de septiembre, San Juan volverá a disfrutar el mejor motociclismo nacional, el Superbike Argentino que corre la cuarta fecha de la temporada en el circuito de Villicum.