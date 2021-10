La decisión de Matías Rossi de no competir el domingo en San Juan generó un cimbronazo importante por tratarse del actual campeón del Súper TC2000. Si bien había rumores de su continuidad, el piloto de Toyota decidió seguir adelante y tras el primer día de actividad en Rosario, habló de lo sucedido.

Rossi habló con Escudería Carburando y no se guardó nada. El “Misil” apuntó contra el Director Deportivo del equipo Chevrolet YPF, Jorge Máiquez, sostuvo que no cree correcta la sanción que le aplicaron los Comisarios Deportivos y hecho por tierra los transcendidos de que pensaba en dejar el automovilismo nacional.

“Cuando tomó una decisión, la pienso y la mantengo, no actué en caliente. Para mí, lo de San Juan estuvo muy mal y hay un contexto muy grande la situación detrás. Lamentablemente, Jorge Maíquez me hizo la vida imposible, en el sentido de que no quería que corra. Él hablaba con la categoría y pedía que yo no corra”, disparó Rossi de forma inicial.

Súper TC2000: Rossi hizo declaraciones explosivas sobre la carrera de San Juan

Y siguió con su relato: “Las carreras que no fui a Brasil fueron porque cuando volvía tenía que hacer cuarentena. Decidimos ir porque en el momento que yo viajo a Goiania, estaba el decreto de que yo podía venir y no hacer aislamiento. Corro la fecha, el lunes me levantó a las 7 de la mañana en Sao Paulo, estoy viniendo para Argentina, me habla la gente de Toyota y me dice que se había modificado el DNU. Ahí empezamos a hacer averiguaciones porque justo se cambió cuando yo estaba afuera, buscamos si había excepciones e hicimos las cosas de forma legal”.

Escuchá todo lo que dijo Rossi en Escudería Carburando