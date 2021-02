Súper TC2000: novedades para el 2021

El Súper TC2000 está en la cuenta regresiva para el comienzo de su nuevo campeonato que comenzará el 14 de marzo, en el Autódromo de Buenos Aires, y los representantes de equipos se reunieron ayer con el responsable deportivo de Auto Sports S.A., Pablo Fredricks, y acordaron varios puntos que le darán forma a la temporada 2021 de la categoría.

El Súper TC2000, TC2000 y Fórmula 2.0 Renault volverán a compartir los fines de semana este año. Por el lado del Súper TC2000, todo el calendario estará compuesto por fechas simples (una sola fecha por presentación) y todas contarán con carrera clasificatoria y final, a excepción del Premio Coronación que será con una carrera especial que entregará puntaje y medio.

Para las carreras clasificatorias se aplicarán las penalizaciones por puestos para los ocho primeros del campeonato, al igual que en el 2020, a pesar de haberse evaluado la posibilidad de extender los castigos a los diez primeros pilotos del certamen. Tampoco prosperó la alternativa de arrancar el campeonato con las penalizaciones de acuerdo a las posiciones finales del último torneo. Por lo que en la primera fecha, la grilla de la carrera clasificatoria se ordenará de acuerdo al resultado de la clasificación.

El sistema de descarte de fechas se reducirá de tres a dos, por lo que cada piloto eliminará sus dos peores resultados del campeonato, antes de llegar a la última cita. No se podrán descartar los puntos de la fecha final.

Las competencias finales serán más cortas, con una duración máxima de 40 minutos. Habrá un único entrenamiento, con un nuevo formato y una duración total de 85 minutos. Los diez primeros del campeonato compartirán la pista con los pilotos debutantes en los primeros 35 minutos de tanda. Una vez cumplido ese tiempo, finalizará la sesión para los 10 protagonistas que encabezan el torneo y saldrán a la pista el resto de los autos, para completar con los debutantes los 50 minutos restantes de la práctica.

La gran novedad será la incorporación del “Push to Pass”, que estará disponible desde el comienzo del campeonato. Solo se podrá utilizar en la carrera final. Se trata de un sistema que le permite a los pilotos obtener potencia extra al pulsar un botón, durante un tiempo y con una cantidad determinada de accionamientos por carrera. El “disparo” contará con un retardo de reacción programado y la reglamentación de cantidad de “Push to Pass” y duración será anunciado en cada Reglamento Particular de la Prueba, de acuerdo a las características del circuito.

Además, este año se amplió el número de neumáticos nuevos que podrán contar los equipos por autos. Cada piloto tendrá ocho neumáticos nuevos y cuatro resellados de carreras anteriores (solo los podrá utilizar en entrenamientos). En el último certamen cada protagonista contaba con cinco gomas nuevas y cinco usadas.

Para aquellos pilotos que se ubiquen detrás del decimoquinto puesto en clasificación en tres fechas consecutivas, tendrán a disposición una prueba de “Desarrollo” adicional, más allá de la única jornada de test de equipo permitida por año.

Todos los equipos deberán seleccionar un “tester” o “piloto apadrinado” por auto, que cuente con dos años de experiencia en la Fórmula 2.0 Renault y TC2000. Estos pilotos podrán realizar tandas de prácticas de 15 minutos, según el cronograma y los circuitos que la categoría determine, en hasta cinco oportunidades a lo largo de la temporada.

La próxima semana se elevarán todas estas novedades a las responsables de las terminales automotrices involucradas en la categoría. Allí también se planteará el plan para empezar a diagramar el Súper TC2000 del futuro. Una importante decisión que involucrará la elección del segmento de autos, la motorización y los plazos del proyecto se verá plasmado en pista en 2024.