Luego de su primera experiencia a bordo de un Citroën C4 Lounge del equipo FDC en la parte final del Campeonato de TC2000 2021, el piloto paraguayo Miguel García, define de qué manera darle continuidad a su proyecto deportivo en la categoría que lo recibió, como así también tiene intenciones de participar en Súper TC2000.

Súper TC2000: “Me gustaría correr este año en la categoría”

En una nota con Carburando, Miguel García contó cuáles son sus ideas para este año. “Si bien falta poco para el inicio de los campeonatos quiero darle continuidad a mi carrera deportiva en Argentina. Lógicamente, que si el equipo FDC Motor Sport, que fue el que me recibió, me abrió las puertas de su estructura, me puso a disposición su tecnología y su plantel de ingenieros me da un lugar, la prioridad es continuar de la misma manera que el año pasado en TC2000, y me gustaría pelear este año el campeonato”.

Por otro lado, García adelantó: “Lógicamente que si el formato lo permite, también me gustaría participar en Súper TC2000. Tengo un déficit muy grande con los circuitos argentinos ya que varios de mis rivales a lo largo de su crecimiento deportivo, fueron conociéndolos o actualmente participan en otras categorías y se nota mucho la diferencia. Por lo tanto, veo como posibilidad inmediata competir en las dos categorías para poder acortar la brecha. En ambas categorías los entrenamientos privados no están permitidos a lo largo del campeonato, entonces se me hace muy difícil tomarle rápidamente la mano a los trazados”.