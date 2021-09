Súper TC2000: Llaver hizo un balance tras el paso por San Juan

Bernardo Llaver finalizó en el cuarto lugar la novena final del año del Súper TC2000 en San Juan. Luego de un sábado positivo donde el piloto mendocino estuvo peleando por la punta, el domingo debía largar la final en el cuarto puesto.

Durante la primera parte de la carrera, defendió la posición, cuidando a su compañero de equipo, Agustín Canapino que está peleando el campeonato. Pero en esa primera parte de la carrera, se retrasó un poco en el clasificador y no pudo pelear de firme en la punta.

“El rendimiento del auto era 10 puntos. Era un auto para ganar, pero cometí un par de errores. En la primera parte, quedé a la par con Agustín Canapino, pero ya lo habíamos hablado, tenía que cederle el lugar. Quedé mal posicionado ahí y en la tercera vuelta no puse el Push to Pass, así que me pasaron tres autos. De ahí en adelante pude avanzar de a una posición, pero fue difícil”, comentó Llaver sobre la final.

Más allá del resultado, Llaver hizo un balance del rendimiento actual del Chevrolet. “Claramente tuvimos un paso adelante con el auto. Ojalá que sea en todos los circuitos. Siento que en Villicum el auto favorece, pero veremos más adelante en lo que resta del campeonato”.