Sufre Mascherano: los grandes ausentes en la Selección Argentina Sub 20 para el Mundial

Javier Mascherano dio la lista final de la Selección Argentina para el Mundial Sub 20, que se disputará entre fines de mayo e inicios de junio. El Jefecito no podrá contar con importantes figuras que no fueron cedidos por sus clubes.

Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás Paz (Real Madrid) y Facundo Buonanotte (Brighton) se perderán la Copa del Mundo. A ellos, se suma Franco Carboni (AC Monza), quien estaba en el radar pero finalmente no fue citado por el DT.

🚨#ALERTA | ✔️ ¡Aquí están, estos son: la Selección Argentina 🇦🇷 Sub 20 que participará del próximo mundial!



✅@Mascherano presentó la lista de 21 futbolistas que dirán presente en la cita mundialista



🚫Alejandro #Garnacho y Nicolás #Paz no forman parte de la nómina pic.twitter.com/thgeNLP9oc — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) May 3, 2023

Los citados desde Europa para la Selección Argentina Sub 20

Javier Mascherano contará con seis jugadores de equipos europeos: Valentín Carboni (Inter), Luka Romero (Lazio), Matías Soulé (Juventus), Máximo Perrone (Manchester City), Mateo Tanlongo (Sporting de Lisboa) y Román Vega (Barcelona), quienes fueron cedidos por sus clubes.

Fixture y grupo de Argentina en el Mundial Sub-20

Grupo A

Fecha 1

Argentina vs. Uzbekistán | 20 de mayo a las 18, en Santiago del Estero

Guatemala vs. Nueva Zelanda | 20 de mayo a las 15, en Santiago del Estero

Fecha 2

Argentina vs. Guatemala | 23 de mayo a las 18, en Santiago del Estero

Uzbekistán vs. Nueva Zelanda | 23 de mayo a las 15, en Santiago del Estero

Fecha 3