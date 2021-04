Spataro y su vuelta al STC2000: “Todos queremos estar en la categoría”

Tras ser confirmado por el equipo Toyota para ocupar el lugar de Rubens Barrichello en la tercera fecha del Súper TC2000, Emiliano Spataro estuvo como invitado en Escudería Carburando y allí habló de todo. Se refirió a sus ganas de regresar a la categoría, también dio su óptica sobre el Push to Pass y aseguró que, para su gusto, Matías Rossi es el mejor piloto del país.

“El Súper TC2000 es una categoría donde todos los pilotos queremos estar, pero tiene pocas vacantes. Son pocas las butacas de los equipos oficiales y la humanidad progresa, entonces llega un momento que haciendo las mismas cosas que hacías 10 años atrás ya no te alcanza para ser competitivo y te superan las nuevas generaciones. Hay que trabajar durísimo para estar a la altura de las circunstancias. A mí me encanta la divisional y me siento muy cómodo, creo que voy a ser competitivo”, comentó Spataro durante la nota.

Además, aseguró que esta oportunidad le llega en un buen pasaje de su carrera deportiva. “Estoy en un buen momento y me sorprendió un poco la convocatoria porque el año pasado había tenido contacto con el equipo debido a que estaba todo tan confuso con este virus y en el caso de que algún piloto no pudiera correr, si cabía la posibilidad de suplantarlo. Este año no había charlado con la marca, pero pasó esto con Barrichello y me llamaron. Estoy contentísimo de volver al Súper TC2000 y en una escuadra como lo es Toyota”, aseguró.

Por otro lado, el piloto de 44 años sostuvo que entiende al equipo en el que entra. “Creo que ya corrí en todos los equipos de la categoría. Los conozco a todos y esta es uno de las grandes escuderías de la Argentina. Son súper profesionales y es un grupo de gente que hace muchísimo tiempo que trabaja junta y que tiene quien es para mí el mejor piloto de Argentina, que es Matías Rossi. Él los ayuda a desarrollar la estructura en general”, declaró.

En la misma línea, afirmó por qué considera que el piloto de Del Viso es el más destacado del deporte motor nacional. “Cuando vos te subís a un auto de carrera dependes de un montón de factores, esto no es como el fútbol que es la pelota, vos y tu habilidad. Considero que, junto con Canapino, tiene la capacidad de poder llevar adelante un equipo. Aparte de manejar muy rápido, pueden desarrollar y trabajan muy bien con la estructura, saben elegir las formaciones indicadas Eso hace que en todas las categorías terminen con un auto competitivo”, sentenció.

Y continuó: “Por ahí arrancan un año complicado, pero consiguen progresar y llegar siempre a estar en los mejores lugares. Después, sobresalen. Lo vez en el TC, donde en equipos formados por ellos, le hacen medio segundo al escolta en clasificación. Es difícil decir tal es el mejor porque hoy hay tres o cuatro pilotos que se destacan y Matías está en ese lote en particular. En lo personal, me gusta mucho la forma en la que se desenvuelve abajo del auto, lo que hace para mí que sume mucho más y si tuviera un equipo, no dudaría en elegirlo”.

Por último, Spataro opinó sobre la implementación del botón de potencia extra. “Tenía ganas de manejar este auto, que tiene más carga aerodinámica. Además, la idea del Push to Pass me que parece que es una alternativa brillante que va a dar muchas posibilidades de tener más sobrepasos, que es lo que se está buscando en muchas categoría del Mundo”, finalizó.