Spataro: “El Push to Pass es el futuro del Súper TC2000″

Emiliano Spataro retornó al Súper TC2000 para sustituir a Rubens Barrichello, quien por las nuevas restricciones de viaje no pudo llegar al país. El piloto de Lanús volvió a la categoría tras tres años y culminó quinto en la competencia del domingo.

“Después de más tres años que no corría una competencia de Súper TC2000 era una responsabilidad ocupar esta butaca, el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos (sonríe)”, expresó Spataro en charla con Carburando.

Además, el piloto de 44 años hizo un resumen de su contacto con el Corolla. “Tenía algunas dudas, hice solamente un entrenamiento y sin ningún tipo de excesos para poder aprovechar cada vuelta con el Toyota Corolla, cualquier inconveniente que sucediera era romper el auto y no poder girar”, analizó.

Y añadió: “No me quedé conforme con la clasificación pero a partir de ese momento fui mejorando, el sprint se corrió con lluvia y fue otro misterio más, pero lo pude resolver bastante bien”.

También le dedicó un párrafo a la competencia del domingo. “La gestión de la carrera, el ritmo del auto, el trabajo de los boxes fue increíble ya que pudimos aprovechar de manera fabulosa el Push to Pass, diría que fue fundamental esa información para cada sobrepaso. Me vuelvo con un gran resultado, después de una mala largada, que en definitiva fue mucho más de lo que esperaba”, declaró.

Por último, Spataro habló de su experiencia con el botón de potencia extra. “Fue mejor de lo que esperaba. Nada que objetar, está casi perfecto porque no te alcanza para superar al auto de adelante, tenés que salir muy bien y te obliga a pelear cada maniobra igual. Además de manejar al límite, tenés que ir pensando que puede hacer tu rival, se vio una gran carrera y sin dudas, le levanto el pulgar al Push to Pass, me parece que es el futuro de la categoría”, concluyó.