Spataro confirmó su presencia en los 200 km del Súper TC2000

Emiliano Spataro fue invitado en Agenda Carburando, programa que se emite por carburando.com y habló de su presente en el Súper TC2000 como piloto del Toyota Gazoo Racing Argentina y del futuro de la Fórmula 1.

Con respecto al Súper TC2000, el próximo fin de semana en Paraná volverá a ocupar el lugar que tenía Rubens Barrichello a principio de año. Debido a las restricciones de viaje por la pandemia, el brasileño no puede estar presente en el país y el equipo de Ramonda aposta a Spataro para que sea su reemplazante.

“Me encanta manejar este auto. Lo vivo minuto a minuto, día a día. Ni siquiera mucho tiempo antes lo se, con esto de la pandemia, pero yo estoy siempre listo para poder correr”, dijo Spataro en Agenda Carburando.

De la edición de los 200 Kilómetros de Buenos Aires, Spataro dijo: “Estuve hablando con Julián Santero. Él me ayudó mucho este tiempo para poder estar arriba del auto y seríamos una buena dupla, pero no tengo muy claro si voy a correr como titular o como invitado de Santero”.

Spataro habló en Agenda Carburando Toyota Gazoo Racing

Spataro habló de la potencia de los Súper TC2000. “El auto actual es mucho más de lo que esperaba. Quizá el motor no reproduce en el oído la potencia que tiene al momento de acelerar. Tiene mucha potencia y me encanta”, señaló. “El Push to Pass es una herramienta increíble. Cuando no tiene inhibición te da la posibilidad de usarlo todas las vueltas, sino cambia mucho. Está bueno que vayan cambiando porque hay distintas estrategias en cada carrera y ahí es donde se dan las diferencias de funcionamiento. Yo preferiría que no tenga inhibición para que haya más dudas de cuándo lo van a usar”.

Por otra parte, el piloto de Lanús dio su punto de vista de la Fórmula 1 que tendrá novedades para este fin de semana con el formato Sprint. “La Fórmula 1 está haciendo algo parecido al Súper TC2000. Evidentemente el mundo del automovilismo está buscando mejores espectáculos y la F1 no está exenta de esto. Buscan la manera de acercarse más al público. No se cómo se puede llegar a dar”.

Sobre el prototipo que presentó la F1 para el 2022, Spataro señaló. “Hoy en día no se puede eliminar la aerodinámica de los autos de carrera, pero sí disminuir el efecto nocivo que le genera al auto de atrás. Eso es lo que busca la F1”.