¡Sorpresa en el Nuevo Gasómetro! Sarmiento de Junín cantó victoria ante San Lorenzo por 1-0

✅ Sarmiento de Junín derrotó 1-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.



⚠️ Llevaba 7 partidos SIN GANAR:



❌ 0-1 vs San Lorenzo

❌ 0-1 vs Newell's

❌ 0-1 vs Godoy Cruz

❌ 0-1 vs Platense

❌ 1-2 vs Instituto

➖ 1-1 vs Barracas Central

❌ 0-1 vs Independiente Rivadavia pic.twitter.com/CT4aGjOQBK