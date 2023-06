Sonríen los fanáticos del tenis: el argentino Martín Del Potro confirmó su vuelta

Juan Martín Del Potro reapareció y habló en conferencia de prensa sobre su futuro en el tenis, de lo que confirmó que volverá a las canchas para un torneo de exhibición y mostró su deseo de poder retirarse en el US Open.

Siempre hay que recordarlo.



73 de los últimos 74 Grand Slams fueron ganados por jugadores europeos.



¿La excepción? Juan Martín Del Potro ♥️ pic.twitter.com/wQ53OjGsq1 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) June 11, 2023

Del Potro: vuelta confirmada al tenis, el sueño del US Open y la lesión en su rodilla

“No tengo mi etapa en el tenis cerrada con llave y candado. Es un deseo interno pisar la cancha por última vez en el US Open, pero mi físico me manda mensajes que no son compatibles con ese deseo”, comenzó el tenista argentino.

Y, en el marco del lanzamiento de la campaña de una empresa de logística internacional, continuó: “En algunos momentos del día me siento un tenista activo y en mis redes sociales todavía dice ‘tennis player’, pero es muy difícil el día después. La vida me puso esto en el camino y no pude hacer un proceso como el de Nadal, por ejemplo, que anunció que la próxima va a ser su última temporada, ya puede pensar dónde va a vivir y planear otro tipo de cosas”.

"No tengo mi etapa en el tenis cerrada con llave y candado. En el US Open tengo un deseo interno y personal que es pisar la cancha por última vez. Mi salud y mi físico me mandan mensajes que no son compatibles con ese deseo".



✍️Juan Martín Del Potro 🇦🇷, en El Gráfico. pic.twitter.com/SiMI4NfYfr — VarskySports (@VarskySports) June 14, 2023

Del Potro sobre su lesión: “todavía estoy consultando para ver cómo puedo curarme”

“En mi caso, era el número tres del mundo, me caí, me rompí la rodilla y todavía estoy consultando con médicos para ver cómo puedo curarme. No hice el proceso como cualquier tenista normal y me siento un deportista activo”, aseguró.

Además, Del Potro contó que convive con dos sensaciones luego de su lesión: “Por un lado tengo bronca, siento fastidio y me pregunto por qué me sucedió esto a mí. Después me pasa al revés y pienso ¿por qué no a mí?’”.

En junio de 2019, el campeón de la Copa Davis 2016 se lesionó la rótula durante un partido en Shanghai, de la cual no pudo recuperarse a pesar de su cirugías y su última aparición fue en el Argentina Open cuando perdió por 6-1 y 6-3 ante Federico Delbonis en primera ronda.

Sueña con un regreso 🥹



Juan Martín Del Potro regaló una entrevista para Página12, donde reafirmó su deseo de retirase algún día en el US Open:



🎙️"Tengo un deseo interno que es pisar la cancha por última vez...Mi salud me manda mensajes que no son compatibles con ese deseo" pic.twitter.com/XppaLWiIjt — Iván Aguilar (@ivabianconero) June 14, 2023

“Hay muchos otros deportistas que sufren, en el reciente Roland Garros Alcaraz sufrió calambres y eso le costó la derrota con Djokovic, y tiene 20 años. Yo con 20 años le gané la final del US Open a Federer, o sea que todos los deportistas sufrimos, a veces toca a favor y a veces en contra”, explicó el deportista.

La vuelta a las canchas y el sueño de retirarse en el US Open

El tandilense contó que la próxima semana estará viajando a China en donde será parte de un torneo de exhibición junto a los españoles David Ferrer, Carlos Moyá y el ruso Marat Safin. Sin embargo, el anhelo de terminar su carrera en el Grand Slam en donde se consagró en 2009 tras vencer en la final a Roger Federer sigue latente.

El US Open se desarrollará en Nueva York desde el 28 de agosto hasta el 10 de septiembre y aunque aún parece lejana la posibilidad de participar, Del Potro ya tiene su invitación especial y sigue con su preparación para intentar llegar.

Seguí leyendo