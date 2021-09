“Son cincuenta estúpidos que empañan el trabajo de una comisión directiva”

El fútbol desde hace rato busca volver a tener público en las canchas y que los hinchas puedan disfrutar del equipo de sus amores, algo que está a punto de concretarse, pero con un 50 por ciento de las localidades. Previamente a todo esto, desde hace un tiempo algunas personas, directivos, socios e hinchas históricos comenzaron tener acceso a los estadios bajo estrictos controles de protocolos sanitario producto de la pandemia.

En los clubes de la Primera Nacional o Torneo Federal A, hasta el momento no habían sucedido inconvenientes con los hinchas que generalmente esperan o disfrutan del partido “del otro lado medianera”, pero el domingo fue la excepción en Gimnasia y Esgrima. ¿Qué pasó? Un grupo de simpatizantes quiso entrar a la fuerza a ver el partido entre el Lobo y Almirante Brown. Algunos intentaron subirse por el portón y le pidieron plata a algunos periodistas que iban ingresando, y a otros los abordaron, sacándole las billeteras y dinero. También fue amenazado un fotógrafo, pero hubo otros hechos realmente desagradables, que hace tiempo no se vivían en una cancha.

Aunque el disturbio se dio a partir del ingreso de directivos y algunos simpatizantes de Brown al Legrotaglie, Maximiliano Levi, presidente de “La Fragata”, habló del mal momento que vivieron directivos y allegas de su club, cuando fueron agredidos por un grupo de simpatizantes de Gimnasia y Esgrima, antes, durante y luego del encuentro, quienes les arrojaron piedras cuando se encontraban instalados en la parte inferior de la tribuna baja que da a la zona sur. Desde la platea se observaron proyectiles (piedras) que volaban desde el Parque hacia el interior de la cancha durante el desarrollo de segundo tiempo y luego, cuando los directivos de Brown se encontraban en la playa de estacionamiento frente a la zona de camarines.

El micro del equipo Mirasol tuvo que ser escoltado por la policía hasta calle España, donde fue cortado el tránsito por seguridad de la delegación visitante. Respecto a los incidentes, Levi dijo: “Lo que pasó son cosas que no tienen que suceder, la verdad que uno tiene que estar a la altura y saber que esto es simplemente es fútbol, no pueden haber 50 tipos puteando, escudiendo, tirando piedras en la puerta de un estadio. Porque son 50 estúpidos que empañan el trabajo de la comisión directiva de un club, empañando la historia de esa intitución. Es lamentable que no se puedan controlar 50 estúpidos. Tampoco puedo caerle (acusar) a la gente de Gimnasia y a su Comisión, son esos 50 estúpidos que hay que erradicar”, sostuvo.

En cuanto al encuentro y el punto valioso que se llevo Brown, el presidente de Brow, señaló: “Sí, fue un empate valioso y Gimnasia es un equipo bárbaro, que por algo ha estado la mayor parte del campeonato puntero. Ha tenido tres veces la oportunidad de estar arriba, pero creo que les jugó en contra la presión de ganar sí o sí y los chicos fueron a buscar el triunfo, pero encontraron un Almirante Brown que hoy está bien. Un partidazo como hace rato que no se veía”, señaló el directivo a Más Deportes.

Lammens ratificó el ingreso sólo del 50 por ciento de hinchas

El ministro de Turismo y Deportes, es cauto con la habilitación total para el ingreso de público a las canchas argentinas.

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, ratificó ayer que se habilitará el 50% del aforo para el regreso del público a los estadios del fútbol argentino, que sucederá el próximo fin de semana con el superclásico entre River Plate y Boca Juniors como partido más trascedente.

Ante el interés de algunos clubes de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de ampliar el cupo permitido, el funcionario aclaró en Radio 10: “La primera etapa será con el 50% del aforo. Es algo que venimos trabajando con (la ministra de Salud Carla) Vizzotti hace un tiempo y el fútbol tiene características particulares porque una popular llena representa cierto peligro”. De esta manera, Lammens reafirmó que los estadios funcionarán al 50% de su capacidad y que no cederán al pedido de elevar el aforo hasta a un 70%.

“Gradualmente iremos incrementando los aforos y a fin de año será superior el 50%”, adelantó el extitular de San Lorenzo. Para finalizar, Lammens coincidió con las declaraciones del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sobre la posibilidad de debatir más adelante el retorno del público visitante.

“Lo veo factible. Es un debate para después, no podemos resignarnos a no tener visitantes. Coincido con el ministro de Seguridad, tenemos que trabajar para eso y una vez que la situación sea buena lo vamos a lograr”, indicó.