Sofía Berti: “Apasiona hacer fuerza, me hace sentir poderosa”

Nutricionista de profesión e inquieta por naturaleza, Sofía Berti es la chica superpoderosa de Mendoza, porque hace algunos días se consagró campeona argentina de levantamiento de pesas en el Nacional disputado en el Cenard, en el que participaron alrededor del 150 atletas de distintos lugares de país.

La atleta, entrenada por Marcelo Gandolfo, se coronó en la categoría de 81 kilos (levanta 80 kg parada, que se relaciona más o menos con los 100 de arranque) donde estuve lejos de sus mejores marcas, pero le sobraron para llevarse la dorada.

Sofía sostiene que desde que “tiene uso de razón siempre ha estado ligada al deporte y que los entrenamientos son parte de su rutina”. Desde hace un año y medio entrena y aprendió las depuradas técnicas de la mano del ya mítico ‘Pato’ Gandolfo.

Fueron dos los pesistas mendocinos que viajaron al Nacional y ambos estuvieron en el podio, además de Berti, también lo hizo Benjamín Ocampo, quien logró la presea de bronce en Sub17. Un pesista con gran proyección y que también forma parte del equipo Gandolfo.

Berti tiene 30 años, pero es una atleta fuertísima, que si bien estuvo lejos de sus mejores marcas logró imponerse pese a ello: “Estaba estresada y muy nerviosa, pero es una levantadora que es un fenómeno y si le pone para adelante, no me caben dudas que puede hacer historia. Es muy atlética y fuerte”, comentó el Gandolfo en cuanto su dirigida.

Sofía es un persona de múltiples actividades y también una estudiosa de su profesión: “Soy nutricionista y trabajo mucho con el deporte, pero actualmente estoy haciendo un postrado, siempre tengo que estar estudiando”, dice la campeona.

Respecto a cómo llegó a las pesas y si alguna vez practicó la actividad, indicó: “Lo mío nunca tuvo nada que ver con las pesas, jugaba al hockey y hacía running. Pero en 2014 comencé hacer crossfit en el Liceo Militar y me becaron para que empezara a entrenar con Marcelo, que lo hacía en esos días con uno los chicos de crossfits”, cuenta Sofía.

-En realidad ¿cuánto tiempo hace que practicas pesas?

-En 2014 empecé con las pesas, pero me centré más en el crossfit y con las pesas tuve algunos baches. Después del aislamiento por la pandemia empecé más y comenzaron a pasar cosas muy lindas. Porque empezamos a competir con pesistas de otros gimnasios y me gustó. Desde ese momento me di cuenta que era fuerte.

-Y fueron al Regional, donde hiciste una muy buena marca.

-Cuando pasó lo del Regional, no tenía ni idea de qué se trataba. Marcelo no me lo dijo que era un clasificatorio, para que no me pusiera nerviosa. Me dijo que era una competencia y resulta que era para dar marcas para el Nacional. Las que pudimos dar muy bien.

-Y terminaste siendo campeona argentina.

-Después viajamos a Buenos Aires, al Cenard, y me fue bastante bien. Fui sin grandes expectativas, solamente con las de competir. No buscaba resultados, porque era la primera vez que competía a nivel nacional en el levantamiento, pero después las cosas tomaron otro rumbo y estamos felices por lo conseguido.

-¿Cómo te sentiste en esos momentos?

-Fue muy estresante, porque es un segundo y tenés que estar atenta, porque si hacés algún movimiento mal, te puede desconcertar de lo que buscás. Atrás de ese segundo hay mucho entrenamiento, esfuerzo y un montón de cosas que tienen que converger para que todo salga bien. Yo no iba a buscar nada ni a ganar nada, reitero. Iba a vivir la experiencia y cuando empiezo a ver los kilos con los que empiezan a levantar las otras chicas, me dije: “esta es la mía”. Eso me estresó. Me puse muy nerviosa. Fue la falta de experiencia en este tipo de torneos, pero es un aprendizaje y esto me sirve para ir creciendo. Para mejorar de cara al futuro.

-Vos habías hecho levantamiento de pesas o ¿cómo se da esta situación?

-No sé por qué, pero tengo como mucha fuerza. Me mido con mis compañeros de crossfit, donde son todos hombres y ellos son mis marcas. Cuándo fui a competir con chicas me di cuenta que estoy moviendo un montón de kilos, lo cual es porque entreno con hombres. Pero hace bastante que estoy haciendo esto. Marcelo me ayuda a pulir, a definir la técnica y hacer el movimiento más prolijo. El crossfit no es así y con tal que la pesa suba, está bien. En el levantamiento todo es precisión. No podés flexionar el codo, porque sino te anulan el tiro (el levantamiento). Todo eso me lo va puliendo Gandolfo.

-Sos una persona muy activa.

-Es difícil equilibrar todo, la vida profesional, el deporte. Laburo un montón y mi trabajo implica que estudie mucho. Es como muy demandante de tiempo y me gusta seguir perfeccionándome en todas las actividades que tengo.

-¿Cómo te decidiste entre las pesas con tantas actividades?

-Siempre fui así. Era una niña insoportable y me mandaban a hacer muchas cosas (ríe) para que gastara energía. Pero me encanta hacer mucho deporte. En un punto me di cuenta que en el levantamiento de pesas me iba a ir bien e increíblemente me destaco más que en el resto de otros deportes.

-¿Sos constante con los entrenamientos?

-Lo tengo muy arraigado en mi rutina de vida.

-Disfrutas hacer fuerza

-Por supuesto. Me gusta hacer fuerza. Digamos que me hace sentir poderosa (risas). Entreno con varones y compito con ellos de alguna manera. Me encanta. Lo disfruto.

“Es fuerte y tiene unas condiciones increíbles”

El equipo mendocino de pesas sigue trabajando duro y viene de conseguir dos grandes podios en el Nacional, de la mano de Gandolfo.

El ex doble atleta olímpico, Marcelo Gandolfo, kinesiólogo y actual entrenador de levantamiento regional de pesas y, sin dudas, uno de los grandes referentes en el plano nacional, se mostró feliz con el resultados de sus dos dirigidos, tanto de Sofía Berti, campeona argentina como por Benjamín Ocampo, tercero en Sub17.

“Sofía participó en la categoría hasta 81kg es lo que pesó en el Nacional, pero ella es una categoría menos. Lo hizo en absoluto, en mayores. Salió levantando 81 kg y después quedó sola porque la chica que levantó 80 delante de ella se lesionó. Por lo tanto la mandé a levantar los 90kg y se puso muy nerviosa”, comentó ‘Pato’. A lo que luego, agregó: “Fue su primer Torneo Nacional y no está acostumbrada a competir con tantos atletas. Había 150 al menos. Pasó de 81 a 90 y son diez kilos de diferencia y de una. Ella normalmente levanta 90kg no debería haber sido un problema, pero se maneja con experiencia. ¡Ella levanta 81kg parada!. Si entrena lo que tiene que entrenar, lejos es la mejor de nuestro país. En realidad fuimos hacer el récord argentino, que está en 99 kg, y ella se los puede. Pero torneos son torneos y además ella necesita sumar experiencia. Los jueces le dieron dos tiros nulos, que para mí estaban bien. Igual, soy de los que respetan el fallo de los jueces”.

“Sofía es una atleta muy fuerte. ¡Es un camión! Tiene 30 años, pero unas condiciones increíbles y no tengo dudas que será la mejor, tiene que mejorar su segundo tiempo. Hay que corregirlo. Ahora estamos proyectando la temporada del año que viene”, dijo el entrenador.