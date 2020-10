Sin Liga, se potenciarán los torneos amateurs

El martes pasado, a través de una carta enviada a los clubes afiliados, desde la Liga Mendocina de Fútbol se comunicó la decisión de dar por finalizada la temporada deportiva 2020 en todas sus categorías (Primera A y B, Femenino A y B, Inferiores e Infantiles). Los motivos obedecen a la pandemia de Covid-19 y a que el Gobierno de la provincia aún no autorizó la competencia oficial, que de llevarse adelante, los protocolos iban a resultar inalcanzables para las arruinadas economías de los clubes.

La determinación alzó voces con opiniones encontradas en los protagonistas (dirigentes, técnicos, futbolistas). Mientras algunos se mostraron de acuerdo y en sintonía con la medida, otros entienden que se trata de una decisión apresurada, inconsulta y arbitraria, cuyo fondo tendría relación con los inconvenientes institucionales que derivaron en una causa judicial por presunta “estafa” en el desvío de fondos que hizo la Liga (sin autorización de la Asamblea) para la construcción del futuro edificio de la Liga Mendocina, una obra que nunca se concretó y cuyo dinero -unos 81 mil dólares- todavía no se recuperó.

De esta manera, miles de niños, jóvenes y adultos deberán esperar -con suerte- hasta 2021 para volver a competir oficialmente en la Liga, sino que además, cientos de jugadores que recibían una remuneración a cambio se quedarán sin esos ingresos que percibían por defender los colores de alguna ambiciosa institución local que buscaba competir en alguna categoría federal.

La noticia causó un efecto dominó que despertó la atención de un sector que suele aglutinar todos los fines de semana a exjugadores, profesionales y entusiastas aficionados que se juntan a despuntar el vicio de manera más organizada que un “fulbito” 5 contra 5 en alguna de las miles de canchas de césped sintético que hay en la provincia. Se trata de los torneos de fútbol 11 amateurs, que todavía no han sido autorizados por el gobierno provincial. Sin embargo, ya solicitaron a la Nación la habilitación de las canchas de fútbol 5 y, de hecho, muchos propietarios de los complejos avisaron que el próximo 15 de octubre abrirán los predios con o sin autorización oficial.

El subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, confirmó que “en un segundo pedido y luego de medir cómo avanzan los números de contagiados en Mendoza, harán lo mismo para el fútbol 11”. Por supuesto, la mayoría de los complejos tiene listo un estricto protocolo de salud que implica horarios escalonados entre turnos, se tomará la temperatura de los participantes, se usará alcohol en gel y se prohibirá usar los vestuarios.

¿Cuáles son algunos de los torneos que ya se están organizando? Los Profesionales del Este, organizado por la nueva Liga 1 de Fútbol Amateur, Los Andes (se juega en el predio de San Antonio), Liga de Veteranos de la Zona Este, Al Cubo Fútbol (de fútbol 8 y se juega en las canchas de calle Independencia), Liga Amateur del Este (en Rivadavia) y el torneo Quilmes Classic, que se juega en el predio Luna India, de Coquimbito. “Acá en la zona este, la Liga 1 está organizando un torneo que va a tener cuatro categorías: juvenil, libre, intermedia (a partir de 35 años con algunos menores de 32) y master (más de 45 años).

La temporada se va a iniciar cuando las autoridades lo autoricen y con los protocolos correspondientes. En principio, se van a utilizar tres predios: uno que se llama La Finca, otro FYMA y otro Campus La Cofradía. De ser necesario se buscarán predios de la zona que estén en buenas condiciones”, afirma Claudio Sar Sar, propietario de uno de los complejos. Consultado sobre si los torneos amateurs van a tener mayor auge teniendo en cuenta que la Liga dio por concluida su temporada, Sar Sar no tiene dudas: “Sinceramente, sí. Creo que muchos chicos que no pueden jugar hoy oficialmente en sus clubes van a tratar de jugar con sus amigos estos torneos amateurs. Al que le gusta el fútbol está toda la vida jugando. En la zona hay mucho interés por el torneo y sé de chicos que juegan en la Liga Mendocina que están con interés de participar”, agregó.

Marcos Migliori, actual entrenador de Fray Luis Beltrán, no tiene dudas de que la decisión de la Liga Mendocina fue “totalmente apresurada. Sé que es difícil jugar, pero podrían haber llamado al consenso y hablar con los que estamos en el barro, no únicamente con los que están arriba que lo único que quieren es no jugar para no abrir las puertas de los clubes y no tener que pagar. Así estamos, lamentablemente los malos manejos terminan en esto. No tengo dudas de que los torneos amateurs van a reflotar en el verano, van a empezar todos a fin de mes. Nosotros ya confirmamos nuestra participación en uno de ellos, no podemos estar parados”, comentó.

Muchos de esos torneos están perfectamente organizados. Algunos, además de contar con seguros para cada jugador, poseen premios jugosos y hasta algunos contarán con sponsorización (cartelería estática) y televisados vía streaming. Está claro que sin Liga Mendocina, estos torneos amateurs se potencian y prometen ser el “furor del verano”.

Tres polémicas decisiones

Antiestatutaria. La determinación del cierre de la temporada debió tomarse en una reunión convocada por el Consejo Directivo, anunciada previamente en el orden del día y luego tratada en la reunión.

Incomunicados. La Liga decidió darle de baja a la página web (www.limefu.com.ar) “por una cuestión de costos” y migró las casillas de correo de los clubes a un nuevo hosting sin costos de mantenimiento.

¿Y el status quo? El Tribunal de Penas pretende sancionar a los dirigentes que presentaron la denuncia penal en la fiscalía de delitos económicos y en la DPJ por haber “hablado mal de las autoridades de la Liga”.

Emergencia económica

El martes presentarán el proyecto de los clubes. Tras una reunión mantenida ayer por la mañana entre el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, la diputada Daniela García (UCR) y los presidente de los clubes Murialdo (Rubén Giovarruscio) y Guaymallén (David Berbel), el diputado de bloque Frente de Todos, Duilio Pezzutti, se informó que el próximo martes presentarán en la Cámara de Diputados de Mendoza un proyecto de ley para declarar la emergencia sanitaria y económica de las asociaciones civiles e instituciones deportivas de la provincia. La propuesta contempla tasa cero en el suministro eléctrico, cánones de riego superficial y subterráneo, agua potable, cloacas y gas, un fondo extraordinario de emergencia (de 30 millones de pesos) para asistir a los clubes en el retorno a la actividad, el boleto deportivo gratuito y el servicio provincial de certificación gratuita de firmas. “¡Salvemos los clubes de Mendoza!”.