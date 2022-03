Silvio Santander, DT campeón con San Lorenzo en básquet, le reclama a Tinelli una deuda: “Se acerca a una estafa más”

San Lorenzo no atraviesa su mejor momento institucional y los problemas financieros salen a la luz con frecuencia. En este caso, Silvio Santander, entrenador campeón con el equipo de básquet en la Liga Nacional, escrachó a Marcelo Tinelli (presidente en licencia) al reclamarle el pago del sueldo que aún no fue abonado.

“A casi diez meses del título, sigo esperando cobrar. Si alguien encuentra al señor Marcelo Tinelli, por favor que le avise. Ya pasó de falta de respeto y se acerca a una estafa más”, escribió Santander en su cuenta de Twitter, mencionando al dirigente de San Lorenzo.

A casi 10 meses del título, sigo esperando cobrar.

Si alguien encuentra al Sr @cuervotinelli por favor que le avise, ya pasó de falta de respeto y se acerca a una estafa más. pic.twitter.com/sKVI9H9igz — Silvio Santander (@SantanderSilvio) March 2, 2022

San Lorenzo y su crisis llegó hasta el básquet

Si bien San Lorenzo dominó en los últimos años el básquet argentino con cinco títulos seguidos de Liga Nacional y equipos prácticamente imbatibles, su situación actual es complicada. El testimonio de Silvio Santander, actualmente dirigiendo a Guaiqueríes de Venezuela, da muestras del caos económico del Ciclón y apunta contra Tinelli, una de las cabezas visibles del proyecto.

“San Lorenzo mantiene una deuda muy importante y es algo molesto, no es algo que debería suceder. Muchos estamos esperando cobrar. Cada vez que intento comunicarme con alguien del club no me responden. Yo hice todo a través de mi agente, pero no encontré solución y sé que no soy el único. No quiero llevar esto a un juicio o recurrir a la FIBA”, dijo Santander en declaraciones al programa radial Uno contra Uno.

San Lorenzo participa de la Liga Nacional pese a la enorme deuda que tiene con exjugadores y entrenadores. El club de Boedo presentó un plan de pagos y evitó que la Confederación Argentina de Básquet lo desafiliara por un pedido de FIBA.