Silvio Romero está en conflicto con Independiente y eso lo llevaría a ser refuerzo de River

Hace meses que Silvio Romero está enfrentado con la dirigencia de Independiente de Avellaneda por una deuda que supera los cuatro meses de sueldos y por eso estaría pidiendo salir del club.

En el medio aparece River, un eterno interesado en el cordobés, ya que es del gusto de Marcelo Gallardo y por el que insistió en cada mercado de pases.

“Si me llama Gallardo, lo escucharía”, aseguró Romero durante una entrevista a TyC Sports y eso llamó la atención dentro de los pasillos del Monumental.

El “Chino”, goleador de la pasada Superliga junto a Rafael Santos Borré, aseguró: “Es difícil que siga en el club. La realidad es que ya no me quieren más porque no me pueden pagar”, explicó el referente del Rojo, quien en mayo aceptó firmar una reducción de su salario (ronda el cincuenta por ciento).

A diferencia de lo sucedido con sus compañeros Gastón Silva y Cecilio Domínguez, que se declararon en libertad de acción por incumplimiento de sus contratos (el cordobés tiene un vínculo firmado hasta diciembre de 2021), Romero optó por modificar una cláusula para lograr su salida y que quede algo de dinero en las arcas de Independiente.

Aunque desde el Rojo pretenden una cifra cercana a los 2 millones de dólares por el futbolista de 31 años (el 22 de julio cumplirá 32), desde el entorno del ex Lanús e Instituto afirman que podría salir por unos 750 mil dólares, un monto muchos más accesible en medio de esta crisis mundial provocada por la pandemia del coronavirus.

Desde River manejan una variante que podría facilitar las cosas: Independiente le adeuda un monto cercano a los 1.2 millones de dólares por el pase de Alexander Barboza. Es podría beneficiar el intercambio de jugadores, teniendo en cuenta que ya se fue Ignacio Scocco y Rafael Santos Borré tiene interesados de Europa.