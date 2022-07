Silvana Villalobos: “Vamos a llevar a Rodeo al Federal porque lo merecemos, no por entrar por la ventana”

Con las pulsaciones todavía a mil por la adrenalina vivida en el partido, Silvana Villalobos salió del vestuario local de la cancha del Deportivo Algarrobal realmente exultante. No era para menos. Su equipo acababa de dejar en el camino al Centro Deportivo Rivadavia, otro conjunto que tenía pretensiones de volver a participar de un certamen federal.

La “Colo”, que hoy conduce los destinos de Rodeo del Medio, quiere seguir haciendo historia y ampliar su currículum como entrenadora. Hace seis años ascendía a Boca de Bermejo de la Primera B a la A y se convertía en la primera entrenadora argentina en dar la vuelta olímpica en fútbol masculino. Tiempo después, lograba la hazaña de meter al Xeneize en un certamen de carácter federal como el Federal C 2018. Y hoy, con el mismo repertorio de entonces, no claudica en su objetivo de lograr que el Toponero vuelve a ser de una categoría superior.

-Están en la final. Misión cumplida…

-La verdad que sí, sabíamos que iba a ser un partido muy duro, pero si estábamos concentrados y hacíamos las cosas bien desde el primer minuto creo que era el partido que habíamos planificado toda la semana. Veníamos con algunos jugadores entre algodones, pero creo que hoy más que nunca demostramos el carácter que tiene este plantel.

-¿Se tomaron revancha de la derrota que habían sufrido en el campeonato contra un equipo que venía con pretensiones?

-Por supuesto, pero nosotros sabemos que todos los partidos hemos tenido que redoblar esfuerzos por todas las cosas que están pasando y en ningún momento bajamos los brazos. Cuando nos tocó enfrentarnos a Rivadavia en el torneo ellos hicieron un gran partido en su cancha y nosotros dormimos en una pelota parada cuando cerraron el partido. Y hoy tomamos precauciones y estuvimos muy atentos a eso, la pelota parada y a los pases profundos de Nico (Arce), que tratamos de contrarrestarlo para que no hiciera jugar a su equipo y creo que lo logramos.

-Ahora, están a un pasito. ¿El objetivo de Rodeo es afrontar el Regional?

-Nosotros estamos peleando esto para ir al Federal, después están los palos que nos vienen poniendo en las ruedas, que son bastantes. Es increíble, pero después si hablo me cortan la cabeza y la verdad que siempre he puesto la cabeza y el pecho por mis jugadores.

-¿A qué te referís?

-A lo que saben todos. Yo quiero saber porqué nos sacaron de nuestra cancha. Nos sacaron de la localía porque informaron que en el partido contra Murialdo hubo público visitante y que se había vendido cerveza. No pasó absolutamente nada de eso, fue una locura. Pero lo importante es que se siguió abriendo la puerta de un club tan castigado como Rodeo, donde hay un plantel que pone la cara y un cuerpo técnico y un grupo de trabajo encabezado por Fredy Funes que algunos les llaman barrabravas, pero la realidad es que van todos los días a ayudarnos al club. No sé si todos los barras hacen eso. La verdad es que hoy quiero disfrutar, pero sí dejar en claro de que no va a ser fácil voltearnos. Entre los jugadores y toda la gente que realmente quiere a Rodeo no vamos a dejar que nos volteen.

-¿A quién preferís en la final? (NdR: en ese momento se estaban ejecutando los penales en cancha de Talleres, que finalmente clasificó)

-Al que sea, la verdad que no me interesa quién venga. Al que venga le queremos ganar porque queremos jugar el Federal.

-¿Te parece bien que haya tantas invitaciones para el Regional?

-Mirá, yo voy a estar doblemente feliz si clasificamos al Federal porque eso va a querer decir que lo logramos en la cancha. Y creo que nosotros lo estamos demostrando en todos los partidos a pesar de todas las cosas que nos están pasando. Yo me siento más feliz llegando a estas instancias, donde los nervios te comen porque las finales hay que jugarlas y hay un montón de condimentos a afrontar. Por ejemplo, a nosotros nos sacaron de nuestra cancha y todos se han burlado de eso. Pero nosotros estamos jugando la final y los demás la están mirando de afuera.

-Vos, en lo personal, seguís haciendo historia…

-Creo que (se emociona) lo que más sufrí es que no he tenido en este torneo a mi vieja. Pero me acompaña como está en mi foto, todas las veces se sienta atrás de la tela. Ella me enseñó a pelearla y lo voy a seguir haciendo. Todo el plantel se tira de cabeza por nosotros y nosotros nos vamos a tirar de cabeza por ellos. Acá vamos a hacer historia todos juntos, me toca transitarla a mí, es verdad. Pero cuando tenés gente que no te deja tirada, como el Fredy (Funes) que se ha bancado todos estos quilombos, da placer jugar donde sea, baldosa, piedra o lo que sea. Vamos a llevar a Rodeo al Federal porque lo merecemos, no por entrar por la ventana.

-¿Qué les dijiste a tus jugadores?

–Lo que les digo siempre, que estoy orgullosa de ellos porque se tiran de cabeza, porque hay muchos momentos en los que jugamos bien y otros en los que jugamos mal. Pero la entrega nunca va a dejar de estar.

-Vale la pena todo el esfuerzo que hacés diariamente en todo sentido...

-Sí, porque cuando yo ahora me subo a mi vehículo, llego a mi casa y no me importa todo lo que hicimos para estar. Ver a Maicol (Misael Torres) como nos presenta como capitán tirándose al piso cuando viene con una distensión de ligamentos. Todos se tiran de cabeza y eso me da muchas más ganas de seguir.