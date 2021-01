Sigue la polémica por el video de jugadores de la Lepra en la playa: inminente lista de despidos y un dirigente en la mira

En los próximos días habrá partidas inevitables en Independiente Rivadavia, después de las polémicas imágenes viralizadas en las últimas semanas donde un grupo de jugadores fue visto en la playa de Mar del Plata escuchando música en su tiempo libre.

Este momento, que sucedió post partido con Alvarado donde Independiente cayó por 3-0, fue rápidamente difundido en las redes sociales. Los jugadores que se hicieron cargo del error fueron Juan Amieva, Ángel Prudencio y Daniel Imperiale, pero serían más los sancionados.

En defensa de sus dirigidos, el técnico Marcelo Straccia afirmó en diálogo con Ovación 90 por Radio Nihuil, que “lo que ocurrió no es lo que han hecho los jugadores sino lo que hizo el dirigente que recibió el video y lo viralizó. Ojalá que la Comisión Directiva lo eche, el primer error es interno. Los jugadores salieron porque tenían permiso y evidentemente cometieron un error, pero no le faltaron el respeto a nadie”. “El único problema es que estuvieron en un lugar público y sin barbijo en un momento donde la ciudad de Mar del Plata está complicada, pero no han cometido una falta agravada más que eso”, agregó.

Respecto de la sanción que le recayó a los futbolistas explicó: “No solamente fueron estos chicos sino que hubo otros también, ellos se hicieron cargo y el club tomó la medida de sancionarlos conjuntamente con nosotros porque mancharon el nombre de la institución, estaban con la vestimenta de Independiente Rivadavia”. Y siguió: “Yo respeto la decisión de los dirigentes, quizás la comparta o no, pero tengo que dejar en claro que no hubo ningún compartimiento malo de los jugadores ya que no cometieron ningún mal accionar en esa playa”. “El primer error es el de la inconciencia de ese dirigente que hizo viral ese video en lugar de guardarlo internamente”, reiteró y le puso punto final al tema.

Considerando esta sanción, Straccia sostuvo además que ante la inminente limpieza deberá entregar dos lista con los jugadores que no seguirán en la institución, y será en dos etapas: una este viernes y la otra, la próxima semana luego del choque contra Mitre por la fecha 7 de la Zona A Reválida.

Tras anunciar al plantel que quedará reducido y quiénes serán los que continuarán de cara a este 2021, el técnico ya comenzó a pensar en la pretemporada: “Voy a contar con una determinada cantidad de jugadores y al resto por ahí le conviene quedarse por el sueldo o irse para buscar continuidad en otro lado. Pienso en arrancar la pretemporada con una serie de jugadores y el resto tendrán que manejarse con los dirigentes y la gente que maneja el fútbol”.