“Siento mucho cariño y sentido de pertenencia por el club”

Fue la figura indiscutible del Superclásico mendocino. Una muralla, Diego Mondino desde la línea del área grande hacia atrás. Impasable en el juego aéreo y por lo bajo, pero además cuidó las espaldas y cada relevo de sus compañeros, por lo tanto, el central terminó siendo el “patrón” del Parque, en un derby lleno de emociones y donde Gimnasia y Esgrima venció a Independiente Rivadavia con un sólido 2 a 0, en el Víctor Legrotaglie.

Este Lobo alineado por Luca Marcogiuseppe le hizo sentir el sabor de su propia cocina a la Lepra y, se tomó revancha de aquella derrota (el Lobo dirigido en ese momento por Diego Pozo) por la Copa Argentina frente a su archirrival que lo eliminó en el Malvinas Argentinas, con resultado idéntico. Ahora, el marcador central y capitán del Mensana, que sin dudas hizo un binomio perfecto junto a Franco Meritello, sueña con seguir creciendo y además se mostró feliz por ser el autor del primer gol del clásico, a sólo 2′40′' de iniciado el partido. Un gran gol que hizo vibrar el estadio, algo que no acontecía desde hacía tiempo.

El defensor cordobés está cumpliendo su quinta temporada en Gimnasia y no es la primera vez que hace un gol y marca el rumbo de un encuentro. Claro que en esta oportunidad no fue en cualquier partido sino en un clásico, un triunfo clave de cara a lo que resta del torneo. “La verdad que fue un momento hermoso y siento que fuimos muy superiores a ellos”, dijo tras concluir el partido.

-Hiciste un gol que terminó siendo fundamental para el resto del juego.

- En lo personal estoy muy contento porque siempre es lindo hacer un gol, sobre todo en partidos especiales, porque además hace varios años que estoy en la institución, donde fui creciendo con ella también. Me siento partícipe y tengo cariño y sentido de pertenencia por el club. Personalmente estoy feliz de haber hecho ese gol y aportar un granito de arena para este triunfo.

-Suponemos que un estadio lleno y el apoyo de los hinchas fue una motivación extra.

-Sí, la verdad que estamos muy agradecidos de todo nuestro público que fue a apoyarnos, además, sabemos que muchos han hecho un esfuerzo enorme para estar en la cancha. Porque mucha gente se hizo socio durante la semana para estar en este partido. Eso nos pone muy contentos y queremos que esos todos se sigan ilusionando, porque este equipo con virtudes o defectos, va a seguir dando pelea durante todo el torneo. El objetivo es mantenernos en estos primeros puestos y, por lo tanto, vamos a luchar por ello.

-Estás desde hace varios años y sos un referente para muchos ¿Sentís que te ganaste un respeto y el corazón de los hinchas?

-Primero estoy muy contento por regalarle un triunfo a todos los hinchas. Y segundo, porque vino toda mi familia a verme; mi señora y mis viejos y, por lo tanto es también una alegría personal. Pero además, este grupo que tenemos se lo merece. Ahora hay que seguir trabajando porque está semana ya tenemos otro compromiso. Después si uno queda en la historia o en el corazón de los hinchas, mucho mejor, porque quiere decir que hiciste bien las cosas.

-Se nota que te quieren mucho.

-La verdad que siento mucho cariño y estoy agradecido de que la gente me respete. Trato de hacer todo lo mejor posible para que te salgan bien las cosas (se ríe), después podés gustar o no. Pueden haber días buenos y otros no tanto, pero busco dejarlo todo para tener esa empatía con los hinchas.

-Se imaginaban ganar el clásico de una manera tan categórica

-Por supuesto. Estábamos convencidos que les íbamos a ganar y sabíamos de que en nuestra cancha nos hacemos fuertes. Mostramos mucha actitud desde el primer minuto para querer ganarlo y lo logramos. Creo que fuimos muy superiores.

-Tuvieron diversos inconvenientes incluso en la previa al clásico. ¿En qué radica que este Gimnasia siga funcionando de gran forma?

-Tenemos un grupo sano y consolidado con una humildad tremenda hacia el trabajo, pero además hemos ido encontrando la idea que nos había propuesto Luca (Marcogiuseppe) y después sufrimos bajas de algunos jugadores, pero nos estamos reinventando e incluso nos costó en los partidos anteriores, donde solamente empatábamos. Por eso este triunfo tiene que ser un golpe anímico importante para algo mucho mejor.

-Este equipo además de jugar bien tiene mejor actitud que la de otros momentos.

-Actitud siempre tuvimos. La forma en la que trabajamos o en el juego que tuvimos no era el ideal para los jugadores que teníamos o no sabíamos interpretar la idea que nos proponía el anterior entrenador (Diego Pozo). Creo que hoy, después de transitar gran parte de este torneo, fuimos creciendo en un montón de puntos y entendiendo una filosofía nueva de juego, donde el técnico se acomodó muy bien con los jugadores que tiene.

Lo que viene para los mendocinos

El viernes desde las 20.10, Gimnasia será visitante de Ferro Carril Oeste, encuentro que será transmitido por la señal de TyC Sports. En cuanto a Independiente, será local del encumbrado All Boys, el sábado a partir de las 19.10, en un juego que también será televisado. El mismo día, pero a las 15.30, el Deportivo Maipú será local del Deportivo Riestra.