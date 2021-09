Andrés Nicosia: “Si no fuese por la pandemia, hoy Godoy Cruz estaría descendido”

Independientemente del resultado de las próxima elecciones de renovación de autoridades en el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, la formula Andrés Carlos Nicosia-Fernando Da Fré está a punto de hacer historia. Y no es para menos. La última vez que hubo dos listas en el Tomba fue hace 43 años, cuando la fórmula Roberto Mauro/Roberto Pigna se disputó el mandato con Roberto Onofre Cipolla/Mellado. Finalmente, en ese 1978, se impusieron Mauro/Pigna.

El candidato a presidente por la lista “Renovación Bodeguera”, lanzada oficialmente el 31 de agosto pasado, charló mano a mano con Los Andes. El abogado y socio del Tomba dio a conocer la propuesta, pidió mayor transparencia, reclamó que Mansur libere las condiciones que recaen sobre el predio de Coquimbito y dejó una sentencia que -en lo deportivo- parece irrefutable. “Si no fuese por la pandemia, hoy Godoy Cruz estaría descendido”, expresó. Pase y lea.

-Andrés, ¿cómo y cuándo surgió la idea de presentar una lista opositora, algo que en el Club Godoy Cruz no sucedía desde hace 43 años?

-Surge porque yo de alguna manera venía colaborando en forma externa. Si bien yo no tenía ningún cargo en el club, como socio e interesado en la vida política del club, venía colaborando con la gestión en trámites y cuestiones desde el punto de vista legal. En algún momento incluso me hicieron la propuesta de integrar la lista oficial, pero la verdad es que advierto que las formas llevan a que a que haya una concentración del manejo del club muy personalista. Y creo que la verdad eso no es bueno. Puede haber servido, no digo que no haya tenido cosas positivas en la gestión del club, pero es una etapa en la que el club necesita consolidar un equipo de trabajo, pensar en una continuidad, en ir generando distintas alternativas de posibilidades de gestión, con personas capacitadas y que conozcan institucional del club. Pensamos que lo mejor era otra alternativa, nos encontramos con un grupo de socios y ahí empezamos a reunirnos. Esto surgió hace un año aproximadamente. Nos agrupamos distintas personas de distintas disciplinas y orígenes y fuimos reuniendo cada vez más gente que tenía una visión parecida del club. Así fue que generamos la alternativa “Renovación Bodeguera”.

-¿Cuál es tu experiencia trabajando en comisiones directivas del club?

-Ninguna. En virtud de mi especialidad en derecho societario y laboral, todo lo que es el derecho empresario institucional, ayudé en algunas cuestiones a la gestión actual sin ningún cargo ni nada. La verdad es que noto que al club le hacía falta un cambio de una cuestión no tan personalista, más abierta, de un equipo de trabajo y sobre todo, pensando en la continuidad porque es un club que ha crecido mucho y no podés depender de una persona. O sea, una persona no puede saber todo y no puede resolver todo. Nadie, yo tampoco. Creo que nadie lo puede hacer. Entonces, esa es la idea de nuestra concepción de una alternativa que se propone como un equipo de trabajo, no con ninguna solución mesiánica.

-Hace poco denunciaron que la actual comisión directiva no los dejaba incorporar nuevos socios plenos y que desde el oficialismo aparecieron socios nuevos. También cerraron la presentación del otro día pidiendo explicaciones sobre el predio de Coquimbito. ¿Notan que hay más irregularidades?

-La verdad es que no tenemos acceso a mucha información, esa es la verdad. Yo no sé si hay irregularidades, lo que sí creo es que se podría trabajar mejor con el tema transparencia. Otros clubes cuando hacen una transferencia o incorporan un jugador dan una minuta a la prensa que se publica en la página web de la institución de cómo fueron los detalles de la operación. Eso la verdad que no lo ves nunca en Godoy Cruz. Y en las Asambleas tampoco porque se da a conocer el balance en términos generales y no de una operación en particular. Además, si preguntás ese tipo de cosas es un problema, sos mal visto y así es como se maneja. La transparencia es algo que se necesita mejorar de manera urgente porque hay que darle mayor información a los socios, que son los dueños del club. El dueño del club no es el presidente ni el secretario ni nadie que ocupe un cargo de manera circunstancial. Si a mí me tocara sería igual, sería una persona que está de paso en un cargo, pero la verdad uno tiene más responsabilidades que prerrogativas cuando uno ocupa un cargo, y esa es la forma en que yo consigo esa función digamos. No creo que uno cuando tiene un cargo tiene privilegios. Creo que con uno tiene un cargo lo que tiene son más responsabilidades

-Usted pidió la renuncia de Mansur a los cargos de la donación del predio de Coquimbito. ¿En qué consisten esos cargos?

-Pedimos que renuncie a los cargos impuestos a la donación. Cuando uno hace la donación, el donante tiene la facultad de imponer condiciones a la donación. ¿Qué significa esto? Poner cargo en poner ciertas condiciones en la cual se tiene que desarrollar el uso y utilización del bien donado. En ese caso, Mansur compró el predio y lo donó al club Godoy Cruz. Cuando lo donó, le impuso usarlo con determinadas condiciones, y si no se cumplen esas condiciones (esos son los cargos) él o sus herederos en forma indefinida, o sea, hijos nieto o bisnieto, etcétera, podrían revocar el dominio y pedir la reversión del dominio a él.

-¿Algo así como propiedad sin disponibilidad no es propiedad?

-Exactamente. Básicamente es eso y es lo que estamos pidiendo. O sea, como Mansur tuvo el buen gesto de donar el predio, que también renuncie a los cargos.

-¿En qué consisten esos cargos?

-No se puede subdividir, no se puede arrendar, no se puede utilizar para otra finalidad que no sea la exclusivamente deportiva, no se podría vender. Entonces si por ejemplo los socios decidieran en la Asamblea libremente vender el predio para hacer un nuevo estadio, no podrían, lo perderían. Entonces, creo que el mejor legado que podría dejarle al club José Mansur sería el predio libre y disponible para que se utilice en la finalidad que sea más conveniente para el club y la que decidan sus socios.

-¿Cómo tomaron la presentación del DT Diego Flores a la misma hora del lanzamiento de campaña de Renovación Bodeguera?

-La verdad que lo tomamos como una intención de disminuirlo el caudal de público. Nos afectó en la concurrencia de prensa y me parece lamentable porque también hace a la vida institucional del club. Aunque nosotros no somos autoridades del club, somos un grupo de socios que intenta aportar a la vida institucional y nosotros tenemos también el derecho a dar a conocer nuestra propuesta, de cumplir desde ya con la transparencia necesaria. Y entonces para eso, la prensa fundamental. Era vital para nosotros la presencia de la prensa porque queremos dar a conocer todo lo que nosotros queremos.

Estos son los primeros cuatro puntos de la propuesta de "Renovación Bodeguera".

-El lema de ustedes es que vienen con una propuesta superadora. ¿En qué consiste la propuesta?

-La concepción de la propuesta es proponer un trabajo en equipo. Nosotros tenemos un equipo de gente que cada uno, desde su conocimiento del club y desde su área, va a aportar a la gestión colectiva del club. Y después tenemos siete ejes de campaña, que nosotros desarrollamos en nuestra propuesta de campaña. Uno es todo el tema del fútbol: cantera, predio y fútbol profesional. Creemos que en hay mucho por mejorar. Por ejemplo, en la Cantera no tenemos ninguna cancha con medidas reglamentarias. También pensamos en profesionalizar el cuerpo de formadores de las divisiones inferiores. Godoy Cruz elige la mejor materia prima de toda la región y, por ende, debe ser un centro de referencia en materia formativa. Hoy no lo es. En cuanto al fútbol profesional, necesitamos un trabajo de corto y otro de mediano y largo plazo. En los últimos marcados de pases, son más los jugadores que salieron que los llegaron. Además, está claro que si no fuese por la pandemia, Godoy Cruz estaría descendido. Es el último de los promedios del descenso y llevamos dos campeonatos que nos viene salvando la pandemia. Esto no puede continuar así. Los hinchas estamos muy preocupados.

Estos son los últimos cuatro puntos de la propuesta de "Renovación Bodeguera".

-Se habló de una posible renovación del estatuto para que Mansur sea candidato a presidente otra vez. ¿Ustedes fueron consultados?

-No, pero en mi caso personal no estaría de acuerdo. Y no porque sea José Mansur, sino porque considero que la periodicidad de los mandatos es sumamente valiosa y sana desde el punto de vista institucional.

-¿El tema Gambarte fue un una estrategia política teniendo en cuenta lo que pasó con “Morro” García?

-No lo sé, sería juzgar las intenciones. Supuestamente hay una voluntad declarada para volver definitivamente al Gambarte y nosotros, seamos o no conducción, nos vamos a asegurar de que así sea.

Perfil

Nombre: Andrés Carlos Nicosia.

Fecha de nacimiento: 03/01/1976.

Edad: 45 años.

Profesión: Abogado y Docente Universitario.

Familia: Natalia (esposa); Matías, Bautista, Santino y Benjamín (hijos).

Socio pleno del club desde el año 2018. “Antes fui socio Fútbol durante muchos años”, cuenta.

Elecciones: el viernes habrá una nueva audiencia

El viernes 3 de setiembre pasado, a pedido de “Renovación Bodeguera” se desarrolló una audiencia impuesta por la Dirección de Personería Jurídica. Asistieron a la misma los señores José Mansur, Alejandro Chapini y Alfredo Dantiacq en representación del Club Godoy Cruz, y los señores Andrés Nicosia y Fernando Da Fré, por Renovación Bodeguera.

Luego de desarrollada la misma se acordó pasar a un cuarto intermedia para el próximo viernes 17 de septiembre, fecha en la cual las autoridades del Club quedaron comprometidos a aportar un cronograma completo en el que se indique fechas en las que se realizará la Asamblea General Ordinaria para el tratamiento de balance y calendario electoral. Además deberá presentar padrón completo actualizado según se solicitó desde este espacio.

“Todavía no hay fecha para las elecciones. Esperamos que el próximo viernes se defina. Para ello tuvimos que pedir a las autoridades del club a que convocaran a las elecciones. Ellos entendían que no estaban dadas las condiciones sanitarias y nosotros entendíamos todo lo contrario. Por ello hicimos una denuncia a la Dirección de Personería Jurídica y ellos entendieron que era oportuno poder desarrollar las elecciones. Por eso les ha dado plazo hasta el próximo viernes. Obviamente tiene que ser dentro del plazo de este año, así que estimamos que será en diciembre”, explicó el doctor Andrés Nicosia.