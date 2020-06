“Si Centurión vuelve a Boca, va a estar bien acompañado”, dijo Ribolzi

El “Ruso” resaltó las virtudes del jugador y dijo que Riquelme y el técnico tendrían otro tipo de contención en referencia a la anterior gestión.

Jorge Ribolzi, hombre de peso en la historia del Xeneize opinó sobre la posibilidad de que Ricardo Centurión regrese a Boca. Y afirmó que si tiene una nueva oportunidad en el club de la ribera, con Miguel Ángel Russo y Juan Román Riquelme, tendría otro tipo de contención. “Va a estar bien acompañado”, afirmó. El ex futbolista, también ayudante de Alfio Basile en sus dos ciclos en el club, resaltó las virtudes del jugador destacando que “es un jugador de los que no hay”.

Y agregó: “Maneja los dos perfiles y encara en el uno contra uno. Me encanta. Con el técnico actual y Román tendrá un respaldo. De eso no me cabe ninguna duda”.

De considerarse esta posibilidad no será sencilla para Boca, porque el pase es de Racing y a su vez Vélez lo quiere conservar hasta el primer semestre del 2020.

“Si Centurión vuelve a Boca ya se sabe lo que es, lo que representa, lo que te da, lo que te exige. Va a estar bien acompañado, de eso no me caben dudas”, dijo el Ruso. Se sabe que a Riquelme le interesa, pero también que actualmente no es prioridad.