Sergio Goycochea y un emotivo recuerdo de Maradona en el homenaje de los premios The Best

La FIFA entregó este jueves, en una ceremonia virtual, los premios The Best y le dedicó un espacio a un sentido homenaje a Diego Maradona, fallecido el pasado 25 de noviembre. Estuvo invitado Sergio Goycochea, su amigo y ex compañero de la selección, que lo recordó de una manera muy emotiva y aseguró: “Diego transformó la camiseta de la Selección Argentina en un emblema”.

“Es muy difícil sintetizar en poquitas palabras lo que significaba Diego para la gente de nuestro país”, comenzó y explicó que su generación creció en un momento donde a cualquier parte del mundo que uno llegara al mencionar ser argentino, directamente se lo mencionaba a Maradona.

“Diego transformó la camiseta de la Selección Argentina en una bandera, en un emblema, nos dio apellido como alguien dijo por ahí. Era Argentina Maradona. Fue el mejor embajador”, aseguró con algo de emoción.

Luego, intentó dimensionar lo que fue el gran astro para el pueblo. “Significó en la gente alegría, esperanza, una persona que se animó a todo y además tuvo la oportunidad de que muchos artistas le dedicaran una canción, le pusieran letra a su nombre. Eso la gente lo canta, lo baila, lo siente propio”, explicó. “Me animo a decir que Maradona es la máxima expresión de los argentino. A diferencia de muchos ídolos que tenemos, Diego fue admirado y amado”, agregó.

Finalmente le preguntaron por su relación de amistad y por como era el capitán dentro de un plantel y Goyco no dudó en destacar su liderazgo innato. “Él era uno más, no se tomaba ningún privilegio. Nos inculcó a todos que la Selección Argentina estaba por encima de cualquier cosa y crecimos con eso”, remarcó y recordó todos los logros conseguidos en esos años.

“Maradona tenía un magnetismo propio que generaba y se transformaba en el centro de todo en cualquier parte del mundo. Tuvimos la suerte de tenerlo como compañero, tuvimos la suerte de ser amigos y pudimos disfrutar de este fenómeno que atraviesa el fútbol y que va a vivir eternamente en el corazón de los argentinos”, cerró su amigo.