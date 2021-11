Sergio Goycochea: “Debemos dejar esa locura de que somos los mejores”

Se toma un tiempo antes de salir al aire en vivo de su programa de TV tras el almuerzo. Sergio Goycochea busca distenderse, mientras fuma el resto de un habano y chequea su celular en el jardín del hotel, donde se encuentra alejado. “Tengo cinco minutos, porque estoy por salir al aire en breve. Si te sirven, hacemos algo”, dice el exarquero de la Selección Argentina, mientras se observa y acomoda su pelo y figura que se refleja en uno de los vidrios del restaurante. “Siempre estoy entrenando y bueno, tratando de mantenerme en forma”, explica el popular ‘Goyco’, otra de las grandes figuras que estuvo presente en el 0-0 que la Albiceleste consiguió en San Juan, ante Brasil.

-¿Este equipo de Scaloni te ilusiona, te seduce como el de otros tiempos?

-Digamos que más allá de jugar algunos partidos bien, otros regulares, le ha ido dando identidad al equipo y, por supuesto, demostró que está capacitado y que tuvo un crecimiento en la profesión de entrenador. En las últimas fechas se hicieron grandes partidos, pero siempre sumar te ayuda a resolver un montón de cuestiones. Después, podemos estar de acuerdo con la manera de jugar o no y no sé si la palabra es que emociona, pero da tranquilidad. Expone una idea y más allá de los nombres hay una identidad futbolística y eso te da la posibilidad de pararte de igual a igual frente a cualquiera.

-Un equipo que moviliza nuevamente, seduce, juega y gana. Se ha visto con la gran manifestación de los chicos por ver a la Selección.

-Sí, y también hay que agregarle lo que conlleva haber ganado un título y con el plus de habérselo ganado a Brasil, en su casa, en el Maracaná. Eso también ayuda, más el colchón de puntos que te permite no jugar desesperadamente en busca de ellos, lo cual te permite encontrar un equipo y una forma de jugar.

-¿Lo ves bien de cara al Mundial?

-Deportivamente es mucho un año y pasa volando, pero hay un tiempo prudencial como para seguir creciendo y ver dónde estamos realmente parados. Hoy estamos clasificados, pero los dichos siempre dicen paso a paso, un mensaje claro de que no hay que aventurarse. Ahora hay que poner un ojo en Qatar. Argentina debería focalizarse en el futuro, en aprovechar los partidos que vienen (Eliminatorias Sudamericanas y amistosos) para terminar de hacer pruebas y ensamblar piezas que por ahí no están fijas en la formación.

-¿Te identifica esta la Selección?

-Sí, está bien. Se hizo una renovación muy grande, unas por gusto del técnico y otras por cuestiones de edades y las cuales eran casi obligatorias, todo se fue armando bien en el grupo. Ha ido creciendo de a poco y se terminaron de consolidar jugadores con los triunfos. Uno trabaja para ganar, esa es la idea, y cuando tenés las victorias de tu lado, las mismas reafirman un montón de cosas, lo que dicen los jugadores, el cuerpo técnico y lo que siente la gente.

-¿Está para algo grande el equipo?

-Estamos en un buen momento y esa es la realidad. Esto es fútbol. Debemos dejar de lado esa locura que somos los mejores del mundo, donde parece que le tenemos que ganarle a todos. No es así, tenés un equipo acorde para pararte en igualdad de condiciones frente a otras selecciones a las que tenés que ganarle si querés hacer algo grande.

-La mentalidad ganadora se hace ganando

-Así es, se hace ganando. Los triunfos siempre ayudan; dan confianza seguridad, tranquilidad, como también un título tan especial que la Argentina no ganaba desde hacía tanto tiempo como fue la Copa América en el Maracaná.

Se va cumplir un año de la partida de Diego. ‘Goyco’ baja la mirada y sin dudas es un tema que le duele: “Me provoca tristeza. Estoy incrédulo. Son muchas sensaciones. Me encanta que se le hagan homenajes, porque es una manera de seguir manteniéndolo vivo, por decirlo de alguna manera, pero son momentos que hay que saber atravesar. Pasó el primer cumpleaños sin Diego y este será el primer aniversario. Me cuesta creerlo todavía que ya no está.

¿Cómo será el 2022 para la Selección?

La Argentina logró el pasaje a Qatar 2022 gracias a los otros resultados que se dieron en la último jornada de Eliminatorias Sudamericanas de este año. Por ello, el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni tendrá todo doce meses para preparar su participación en la máxima cita del fútbol mundial, que se jugará entre noviembre y diciembre.

Messi estará disponible para la Selección en el 2022, aunque se analiza no citarlo para todos los juegos (Eliminatorias y amistosos). Foto: Marcelo Rolland.

Después de seis meses a pura competencia para la Selección, el 2022 será un poco más ordenado y sin tanta frecuencia de fechas FIFA como sucedió en esta segunda parte del 2021. A la Albiceleste le quedan cuatro partidos de Eliminatorias, divididos en dos ventanas. Entre fines de enero y principio de febrero, visita a Chile y recibe a Colombia, mientras que los últimos días de marzo jugará con Venezuela -local- y Ecuador, como visitante.

Una vez culminadas las Eliminatorias, Argentina tendrá dos fechas FIFA para ultimar detalles de cara al Mundial. En junio, si todo va bien el campeón de América se medirá con Italia, ganadora de la Eurocopa, en Londres. Allí la intención sería sumar un amistoso más ante otro seleccionado europeo. Y por último, en setiembre está pactado el último período de selecciones. La idea para esa fecha es jugar dos partidos ante rivales clasificados al Mundial: es decir, no necesariamente tendrían que ser europeos, pero el objetivo es medirse con dos equipos que estén entre los otros 31 posibles rivales en Qatar 2022. De esos últimos dos amistosos, la Selección saltará a noviembre, cuando en los días previos al Mundial comience la concentración. Allí habrá que ver con cuánta anticipación podrá tener Scaloni a los jugadores, teniendo en cuenta que por el cambio de la habitual fecha de los mundiales, la ligas europeas realizarán el parate muy cerca de Qatar 2022.