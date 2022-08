¿Cómo se lo reemplaza a Ezequiel Bullaude ahora? Es la pregunta que muchos nos hacemos. Con su claridad habitual, Sergio Gómez, uno de los dos entrenadores que tiene Godoy Cruz dialogó con Los Andes en la zona mixta del estadio y dio algunas señales de que el equipo podría cambiar su sistema de juego a partir de ahora.

“(Ezequiel) Bullaude es irremplazable porque todos son irremplazables, no hay un jugador parecido al otro. Posiblemente pueda llegar a cambiar la estructura, buscaremos variantes como lo venimos haciendo hace rato porque sabíamos que esto podía pasar e intentaremos de que no se note”, contestó a la consulta uno de los adiestradores de Godoy Cruz junto a Favio Orsi.

-¿Tomás Castro Ponce puede jugar en esa posición?

-Castro Ponce es diferente, arranca un poquito más desde atrás. Lo puede hacer en una urgencia como hoy, pero no tiene las características de Ezequiel.

-¿Y Tadeo Allende?

-Tadeo es totalmente, pero puede jugar Martín (Ojeda) o Valentín (Burgoa) por adentro. Tenemos jugadores que pueden cumplir esa función y seguiremos buscando variantes.

Ezequiel Bullaude, la joya del Tomba que se va a Europa. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

-¿Qué es lo mejor de Ezequiel Bullaude?

-Tiene un estilo de juego muy europeo, tiene buen despliegue cuando agarra la pelota hacia adelante, mejoró los controles orientados, y cuando fija posición no sabés para qué lado puede salir.Es como le decimos nosotros, cuando va con la pelota hacia adelante parece una gacela.

-¿Qué consejo le diste?

-Que siga aprendiendo, que siga siempre humilde, que disfrute de cumplir el sueño de muchos chicos de su edad. Nos dimos un abrazo de buena energía porque es lo que se merecen las buenas personas.

-Después de la expulsión metieron un cambio ofensivo y lo empataron ahí nomás...

-El mensaje desde el cuerpo técnico es el mismo que baja desde la dirigencia. El equipo tiene que intentar ser protagonista. Para eso tenés que romper estructura, tenés que tratar de salir de la mediocridad y para eso tenés que ser valiente, es lo que siempre le transmitimos a los jugadores. Obviamente nosotros queríamos ganar el partido. Tengo mucha bronca por el comienzo del trámite del partido,considero que si llegábamos a golpear de entrada el partido iba a ser otro. Y cometimos errores para que sea al revés, eso es lo que me da mucha bronca porque nosotros jugamos para ganar, no jugamos para no perder y a veces un equipo que no hace tanto, te convierte por errores propios.

-¿Les preocupa una nueva expulsión?

-Me da mucha broma. Me ocupo de la situación, está charlado pero me da mucha bronca porque jugar con uno menos en el fútbol argentino es dar mucha ventaja. Considero que no es a propósito, pero tenenos que ser más inteligentes.

-¿Se ilusionan con pelear arriba y clasificar a las copas o por ahora no miran esa tabla?

-No ilusionamos con ganar partidos y tratar de sacar lo más rápido posible a Godoy Cruz de de esa pelea injusta desde hace tres años. Tratamos de adaptarnos, no dejamos de soñar, pero sin desenfocamos, Hay que tener claro qué es lo que estamos peleando y una cosa seguramente nos llevará a la otra.