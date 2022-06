Sergio Gómez: “Los jugadores tuvieron huevo para ganar el partido”

El estrés del partido le dio lugar al alivio que significa el deber cumplido. Sergio Gómez y Favio Orsi se sentaron en el mismo lugar que lo había hecho Beccacece minutos antes y, tras elogiar las bondades de Defensa y Justicia y su entrenador, el entrenador morocho y más alto reflexionó: “La clave fue la inteligencia del equipo, que entiende lo que se está jugando, hay que subrayar y destacar lo de los jugadores, había que ganar y lo hicieron. A nosotros nos gusta ganar siempre y jugar bien al fútbol, en el primer tiempo lo hicimos por momentos y en el segundo tiempo los jugadores tuvieron huevo para ganar el partido, es eso a veces lo que se necesita para pelear lo que nos estamos jugando y para ser inteligentes. Lo que más me gusta es que los jugadores se pudieron adaptar a que cuando hay que defender, todos se pusieron el overol para marcar. Esa es la idea y es el mensaje que tienen que entender, a veces sale y otras veces no. Nos fuimos con mucha bronca después de la derrota ante Rosario Central y no quiero volver a ver esa imagen en el vestuario porque me hizo sentir muy mal. Hoy, sin jugar tan bien y sin billar, la gente se sintió representada por este equipo, que iba perdiendo 1-0 y seguía insistiendo. Y de eso se tratan un poco el fútbol y la vida, de insistir, de querer y de entender lo que uno se está jugando y que a veces hay que hacer lo que no le gusta para lograr el resultado”, expresó Sergio Gómez.

Cuando Los Andes los consultó sobre la importancia de haber convertido dos goles de acciones a balón parado, el calvo Favio Orsi tomó la posta: ”Hacer dos goles de pelota parada era una materia pendiente en este proceso porque en nuestra carrera como entrenadores la pelota parada siempre fue una herramienta importante. No hay mejor jugada preparada que lanzar un buen centro e ir convencidos a buscar esa pelota en el aire y hoy hubo eso en cada jugada”, explicó.

Tras cartón, Favio Orsi remarcó la importancia de empezar a ganar fuera de Mendoza: “Ganar de visitantes es una materia pendiente. Ahora tenemos la posibilidad de hacerlo en Tucumán frente a Atlético y tenemos que entender que para salir de esta situación hay que sumar de visitante. Nosotros no cambiamos nuestra forma de jugar de local o visitante, jugamos de igual a igual en todas las canchas. Entre el VAR y nosotros hemos otorgado cuatro penales en dos partidos y no hay equipo que resista eso. Tenemos que corregir rápidamente esas situaciones y saber que es una necesidad imperiosa de cambiar nuestra imagen como visitantes”, comentó.

Por último, sobre lo que significa para el futbolista luchar por no descender en Argentina, Orsi fue claro y dijo: “Es una mochila muy pesada, cuando un equipo está en los puestos de abajo, se juega de una manera diferente y hay que saber llevarla”.