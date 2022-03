Sergio Carreño: “Queremos tener un boxeo bien federal para la provincia”

La Federación Mendocina de Box (FMB) ya tiene a su nuevo titular, después de la inhabilitación de 33 meses por Personas Jurídicas de la Provincia y la desafiliación de la Federación Argentina de Boxeo (FAB), la entidad de calle Mitre volvió a elegir autoridades, dado que estaba acéfala desde el 13 de junio de 2019, donde fue electo como nuevo presidente el abogado penalista Sergio Carreño. Las elecciones tuvieron lugar en el Club Atlético Argentino de San José, donde se presentó una sola lista y por unanimidad fue electo Carreño.

El flamante presidente tiene 49 años y, desde hace más de 20, ejerce el derecho penal, mientras que en la década de los ‘80 fue boxeador amateur y entrenó en su momento bajo las órdenes de Diego Rodríguez, más conocido como “Diego Corrientes” en el mítico gimnasio Luis Ángel Firpo. “Estuve un tiempo con Diego Corrientes y cuando el falleció me fui con Don Héctor Mora, con quien salí campeón del guantes de oro en 1971″, recuerda de su paso por el aficionado, Carreño y cuenta que su categoría era la de los 69 y 71 kg.

“Tuve la posibilidad de viajar a varios torneos nacionales, después me fui a vivir y estudiar al Litoral, donde comencé mis estudios en la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe. Allí también estuve entrenando un poco y fui pupilo de Osvaldo Salami, después con el compromiso de los estudios fui dejando. Cuando volví a Mendoza, pensé en retomar pero estaba grande” , cuenta el titular de la FMB.

-Siempre tuviste la idea de ser presidente de la Federación.

-Estoy muy contento que me hayan elegido y agradezco la confianza de los clubes, pero no era la idea. Sino tratar de ordenar el boxeo después de la desafiliación. Cuando se dio que Personas Jurídicas destituyó a Miguel Leiva (fue el presidente desde mayo 2018 hasta junio de 2019) y lo de José Rasjido, muchos entrenadores y gente del boxeo me buscó porque soy abogado y, además, juez y árbitro de boxeo para empezar a tratar el tema. Hubo una reunión después de la destitución de la comisión anterior y encabecé una reunión, donde intentamos armar una dirigencia provisoria, la cual luego se partió y yo seguí trabajando con un grupo de gente.

-¿Haber sido el representante legal de la Federación Argentina, te ayudó un poco?

-Por supuesto. Es que Pablo Chacón, después que nos quedamos sin boxeo, fue a la Federación Argentina y habló con las autoridades para hacerles saber que tenía muchos boxeadores y necesitaba hacer festivales. Allá le dijeron que necesitaban nombrar a una persona para que fiscalizar en nombre de la FAB y Pablo me propuso y lo aceptaron. Además, el doctor Luis Dofi junto a Tito Silikovich me propusieron para ser parte del Consejo Directivo, el cual hoy integro.

-¿A partir de ahí que empiezan a trabajar en afiliar nuevamente a los clubes para armar el padrón o cómo fue eso?

-Cuando empiezo a fiscalizar, indirectamente tuve la labor de regularizar toda la parte administrativa. Lo primero que hicimos con el doctor Raúl Leiva, que es mi socio, fue buscar los clubes afiliados y eso está en los libros, pero no existen porque se perdieron. Para llamar a elecciones teníamos que saber quién votaba, pero no teníamos padrón. Entonces hubo que hacer un estudio histórico, que lo hice yo. Fui a la dirección de Personas Jurídicas busqué desde el momento de la fundación de la Federación hasta el 2005 y ahí vi todos los clubes que habían votado y los anoté uno por uno. Por lo tanto hice un listado de las entidades que tienen boxeo o que podrían tenerlo. Ahí reconstruí el padrón y para eso me dije que para votar tienen que tener boxeo y ahí empezar a meter la actividad en cada uno de los clubes que querían estar y participar de la nueva comisión.

Momento en el cual la FMB volvió a tener una comisión directiva, durante la asamblea que se realizó en el Club Atlético Argenitno. / Gentileza.

-Fue un gran trabajo, pero esos clubes a la hora de la sanción a la Federación, ¿estaban afiliados?

-Eso mismo me preguntó el interventor (el profesor Alejandro Benito) cuando le llevé todos los papeles y sí, estaban vigentes en el padrón esos clubes y les dije que sí. Porque para desafiliar a un club se sigue un procedimiento y ese mismo no se cumplió en ninguno de los clubes que propusimos, porque si no estarían en las actas de desafiliados.

-¿Estuvo un poco resistido este trabajo y esta idea?

-Sí, por eso pude darle una solución. En el año 1926 hubo un problema parecido o igual a este y lo resolvió una Asamblea Extraordinaria, es decir que es la segunda vez en la historia que se declara una acefalía en la Federación Mendocina de Box. Pasaron 94 años para que ocurriera algo similar y fue en el mes de marzo también y con los mismos clubes.

“Utilecé el mismo procedimiento que fue una Asamblea Extraordinaria, pero antes lo consulté con el doctor Soneira (titular de Personas Jurídicas) y Federico Chiapetta (Subsecretario de Deportes de la Provincia. Ellos dijeron eso está en el estatuto y no se metían, por lo tanto pudimos llamar elecciones. Pero fue un gran trabajo en el medio”, agrega.

-Ahora ¿qué sigue?

-Ya con las nuevas autoridades, por un lado en el boxeo todo está más tranquilo porque podemos empezar hacer festivales y ya volvimos aplicar el estatuto de la FMB, y a proyectarnos.

-¿Hay muchos proyectos?

-Muchos. Estoy agradecido que me elijan y reconozcan el trabajo. Queremos un boxeo bien federal. Es la primera vez en la historia que la comisión directiva tiene representación de San Rafael, el Valle de Uco y del Este. Eso es importantísimo que sea federal y que pueden darse certámenes en distintos lugares de Mendoza de manera simultánea. Hay que trabajar mucho aún, pero tenemos una buena comisión. Por ejemplo, Tunuyán tiene más boxeadores que Guaymallén y lo que necesita es de la competencia al igual que San Rafael. La idea es poder trabajar con distintas comisiones. Ya hemos armado la legal, la técnica y también la de prensa. Porque el problema que siempre tuvimos es la mala comunicación y los malos entendidos, y eso hay que darle solución. Soy abogado y quiero que todo se haga bajo la ley.

Y cerró: “Queremos armar una comisión de dirigentes, árbitros y jueces para preparar gente, que ayude a que el boxeo vuelva a resurgir. Para ello hay que encaminar todo legalmente, porque tenemos que empezar de cero. Es que mucho quizás no saben que esta Federación se quedó sin papeles, así que tenemos que empezar todo de nuevo”.