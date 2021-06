Semana de doble exigencia para Toyota

El Toyota Gazoo Racing Argentina completó una semana de mucha actividad en el Autódromo de Buenos Aires, ya que debió resolver la doble actividad de su equipo. Participaron de la quinta fecha del Súper TC2000 y a su vez, fueron de la partida en la tercera fecha del año del Top Race, lo cual demandó un importante esfuerzo para todos.

Sobre esta cuestión puntual, Darío Ramonda, director del equipo, habló con Carburando y analizó cómo tomaron está exigencia que les planteó el calendario del automovilismo nacional. “Es una competencia muy desafiante el hecho de tener simultáneamente a las dos categorías con equipos diferenciados, pero que en el algún punto concurren. Naturalmente son cosas que se pueden planificar, pero también la logística es distinta porque hay que organizar a las dos estructuras desde nuestra base en Córdoba. Todo eso propone un reto que lo estamos llevando delante de buena forma”, dijo Ramonda.

Por otro lado, se refirió al escenario que establece la pandemia a la hora de organizar las carreras. “Creo que no es lo óptimo que se junten las dos categorías, pero que se puede llevar adelante está claro. También quedó a la vista que se puede hacer de forma eficiente y responsable. Son circunstancias especiales en las que todos tenemos que hacer nuestro aporte, poner un plus de trabajo y de esfuerzo para encontrar soluciones a un problema que nos está proponiendo desde hace mucho tiempo la pandemia y que no podemos permitir que nos impida llevar adelante los calendarios y generarnos un problema de cara de al futuro”, cerró.