Selección Argentina: se viene el Preclasificatorio Olímpico de básquet

El seleccionado argentino de básquet está ante una de sus últimas chances de conseguir pasaje a los Juegos Olímpicos de París 2024: el pre clasificatorio olímpico en Santiago del Estero. Los dirigidos por Pablo Prigioni serán locales en una difícil competencia en la que deberán ser la mejor de las ocho selecciones para lograr el paso al preolímpico del próximo año.

Y para lograrlo habrá que ir paso a paso. Para ello, primero Argentina deberá ser el líder o segundo de su grupo tras los dos partidos iniciales. Es que los primeros de cada zona clasificarán a semifinales del pre clasificatorio, donde se cruzarán el primero contra el segundo del grupo opuesto. El ganador de cada partido pasa a la final y solo el campeón logrará meterse en el preolímpico del año que viene.

Esta es la nómina del plantel de Pablo Prigioni (deberá cortar a dos para dejar el plantel en 12 jugadores):

-Aaliya, Lee;

-Bressan, Gonzalo

-Brussino, Nicolás

-Cáffaro, Francisco

-Campazzo, Facundo

-Chapero, Tomás

-Corbalán, Gonzalo

-Deck, Gabriel

-Delfino, Carlos

-Fernández, Juan

-Fjellerup, Máximo

-Garino, Patricio

-Redivo, Lucio

-Vildoza, Luca

Argentina llega a este torneo tras una intensa preparación en Europa, donde disputó amistosos con Catalunya, Bélgica y República Checa. Luego regresó al país a entrenar en Obras y un duelo ante Uruguay ya en Santiago, además de uno que será a modo de entrenamiento con el equipo U-22.

El conjunto albiceleste compartirá grupo con Bahamas y Cuba. Panamá, que también integraba el grupo A, no viajará por asuntos económicos. La actualidad del elenco cubano no es el mejor y de hecho arrastra un 0-6 en el clasificatorio olímpico, por lo que no debería representar un gran desafío para las otras dos selecciones. El gran duelo será con Bahamas, que llega al país con cuatro NBA: DeAndre Ayton (Phoenix Suns), Buddy Hield (Indiana Pacers), Kai Jones (Charlotte Hornets) y Eric Gordon (Phoenix Suns).

Este lunes arrancará el sueño olímpico para la albiceleste con este cronograma. Todos los partidos de Argentina serán transmitidos por TyC Sports, en tanto que la totalidad del torneo irá por DSports:

-Lunes 14 - 17:10h - Islas Vírgenes vs Chile - Estadio Vicente Rosales

-Lunes 14 - 19:10h - Cuba vs Bahamas - Estadio Ciudad

-Lunes 14 - 19:40h - Uruguay vs Colombia - Estadio Vicente Rosales

-Martes 15 - 18:10h - Colombia vs Islas Vírgenes - Estadio Vicente Rosales

-Martes 15 - 20:40h - Chile vs Uruguay - Estadio Vicente Rosales

-Miércoles 16 - 21:10h – Argentina vs Bahamas – Estadio Ciudad

-Jueves 17 - 17:10h - Chile vs Colombia - Estadio Vicente Rosales

-Jueves 17 - 19:40h - Uruguay vs Islas Vírgenes - Estadio Ciudad

-Jueves 17 - 22:10h – Argentina vs Cuba – Estadio Vicente Rosales

-Sábado 19 - 18:10h - SF1 - Estadio Ciudad

-Sábado 19 - 21:10h - SF2 - Estadio Ciudad

(En caso de clasificar, Argentina jugará la SF2)

-Domingo 20 - 21:10h - Final - Estadio Ciudad

El ganador de la final se llevará el único boleto del pre clasificatorio olímpico americano. El preolímpico se llevará a cabo del 2 al 7 de julio del año próximo. Se repartirán seis selecciones en cuatro zonas diferentes y el ganador de cada una se asegurará un lugar en los Juegos Olímpicos de París.

Seguí leyendo