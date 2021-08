Selección Argentina: se lesionó Icardi en PSG y preocupa a Scaloni

Mauro Icardi encendió este viernes alarmas en París que se replicaron en los papeles de Lionel Scaloni, quien lo había incluido en la lista preliminar de la Selección Argentina con vistas a las Eliminatorias Conmebol.

El delantero argentino, salió lesionado en PSG y se aguardan novedades oficiales tras los estudios a los que lo someterán este sábado.

Cuando Paris Saint-Germain ya ganaba 3-2 en su visita a Brest (terminó 4-2 por la tercera fecha de la Ligue 1), el atacante tiró un taco e inmediatamente dio muestras de dolor antes de lanzarse al piso y tomarse el hombro derecho. Enseguida, fue reemplazado por Arnaud Kalimuendo.

Mauricio Pochettino: “No pinta bien”