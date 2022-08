Selección Argentina: Scaloni elogió la humildad de Julián Álvarez y protestó por el partido contra Brasil

🇦🇷 🇧🇷 ⁉️ ¿Se juega el partido pendiente con Brasil o no? La indefinición es lo que preocupa a Scaloni: "A un mes y medio de la fecha y no sabemos con quién vamos a jugar y dónde. Difícil entender cómo la FIFA no toma una decisión. Tenemos que saber si se va a jugar o no". pic.twitter.com/EjvbwRr5Ys