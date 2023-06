Selección Argentina: Lionel Scaloni aún no definió el equipo titular para jugar el amistoso con Australia

La Selección Argentina jugará este jueves en China un amistoso ante Australia desde las 9 de nuestro país. En este contexto, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa este miércoles y habló sobre el equipo que pondrá en cancha ante los oceánicos.

Estoy seguro que ir a la selección Argentina a Messi lo rejuvenece más. Qué lindo clima. pic.twitter.com/LG7IWYHr09 — Ale Liparoti 🇦🇷⭐️⭐️⭐️ (@AleLiparoti) June 14, 2023

“El equipo no lo tengo pero mas o menos es el que terminó jugando el Mundial. Tengo que ver cómo está Julián, llegó hoy, viene de festejo merecidamente. Veremos de hacerlo jugar de inicio o en partido jugado, y eso cambiará un poco. El equipo va a estar por ahí”, afirmó el entrenador argentino.

🇦🇷🌟 Historia y futuro: Messi y Garnacho en la Selección Argentina. pic.twitter.com/4c4uUnitHQ — Diario Olé (@DiarioOle) June 14, 2023

Además, agregó: “Estamos bien. Es un partido intersante, lindo para jugar, contra un muy buen rival. Estamos preparados aunque el viaje ha sido largo y hemos tenido algún contratiempo. Tenemos ganas de jugar el partido, dar una buena imagen y seguir disfrutando del equipo”.

¡LA COPA QUE RECIBIRÁ LA SELECCIÓN ARGENTINA! 🇦🇷🏆



Mañana, en el amistoso ante Australia, los campeones del mundo recibirán un premio especial en Beijing. pic.twitter.com/ueKO8GKar0 — TyC Sports (@TyCSports) June 14, 2023

Con respecto a la confección de la lista y consultado por un recambio, afirmó: “Recambio generacional no, convocamos a los que creemos que están bien ahora y tenemos una base para seguir por mucho tiempo con estos jugadores. Los de más edad, si están bien, van a seguir viniendo. Son jugadores de nivel, marcan diferencia en sus clubes y consideramos que nos pueden aportar. Siempre pensando en el bien del equipo. Si vemos que hay jugadores de otro nivel y que pueden estar y modificar algo en nuestro funcionamiento estamos dispuestos a llamarlos. La idea es seguir convocando a los mejores”.

Desde que tengo memoria, cada vez que jugaba Argentina, estaba él.

Me niego a creer que un día voy a prender la tele para ver a la selección y que ya no va a estar. pic.twitter.com/MrRSVE7nri — Bostoro (@BostoroBJ12) June 13, 2023

Sobre la situación del capitán Lionel Messi, Scaloni se refirió a su llegada al Inter Miami: “Estoy contento de que haya decidió para irse a jugar a un club y a una ciudad que lo va a tratar de maravillas, va a estar bien y feliz jugando al fútbol, que es lo que todos queremos, más allá de la liga o el país que sea, lo importante es que se sienta bien y ahí va a tener las condiciones para que la pueda pasar bien, que de eso se trata, se lo ha ganado y lo tiene bien merecido”

Incluso, opinó sobre la presencia de Leo en el próximo Mundial y sus declaraciones en los últimos días: “Me parece muy prudente de un tipo que no vende humo y no miente. La realidad es que va a ir viendo y, por cómo se va encontrando, vamos a ir decidiendo y es lo lógico. Falta tanto que pensar más allá no tiene sentido. Como es muy prudente, dice eso y me parece muy lógico. Con el paso del tiempo veremos si se va encontrando bien y si tiene ganas, que es lo importante. Jugar al fútbol sabrá hoy y dentro de diez años, es evidente”.

📅 14/6/2021, hace 2 años, en su debut en la Copa América: 71 goles en la Selección

📅 19/12/2022, después de ganar el Mundial: 98 goles en la Selección



En 17 meses, Messi jugó 30 partidos, anotó 27 goles y ganó 3 títulos 🔥



Fijate si tenía ganas de cumplir el sueño máximo 😉👑 pic.twitter.com/Nxvh4KQOrn — Bolavip Argentina (@BolavipAr) June 14, 2023

El probable equipo de la Selección Argentina vs. Australia

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Ángel Di María y Julián Álvarez o Gio Simeone.

Tras el encuentro contra el elenco oceánico, los campeones del mundo enfrentarán a Indonesia el lunes 19 de junio a las 9.30 horas, en Yakarta.

Seguí leyendo