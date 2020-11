Palacios, volante del Bayer Leverkusen, sufrió un “traumatismo directo en la zona lumbar paravertebral izquierda, constatándose fractura de apófisis transversas de columna lumbar”, según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), al ser golpeado con las rodillas por el paraguayo Ángel Romero.

Donato Villani, jefe médico de la AFA, dijo este viernes que el centrocampista de 22 años, titular el jueves en el empate a un gol entre Argentina y Paraguay, continúa internado para “controlar su evolución” y que recibirá el alta durante esta tarde o el sábado.

“Son actitudes que el fútbol tiene que desterrar. El de enfrente no es un enemigo que hay que destruir, es un compañero que está circunstancialmente de la vereda de enfrente. No quiero involucrar a la AFA, opino de forma personal, pero son actitudes que hay que desterrarlas del fútbol sudamericano”, dijo Villani.

Villani consideró la “actitud” de Romero como “deshonesta”, pero luego se arrepintió y la calificó de “desmesurada”.

“En la cancha ya te das cuenta. Vos podés, en la actitud, saltar, pero bajo ningún punto de vista vas con la rodilla. No tengo dudas, lo digo de manera personal, no quiero que involucren a la AFA en este comentario”, insistió. El árbitro brasileño Raphael Claus sancionó la falta, pero no amonestó a Romero.

Palacios tuvo que ser sustituido a los 29 minutos del primer tiempo y fue trasladado inmediatamente a un hospital.