Selección Argentina: el Kun Agüero, otro subcampeón del Mundial 2014 que se retiró del fútbol profesional

Sergio Agüero anunció que dejará la actividad profesional debido a una patología maligna que se agravó como secuela del Covid-19. Con el Kun, ya son 12 los futbolistas subcampeones del Mundial Brasil 2014 que colgaron los botines.

El delantero, que también fue campeón con la Selección Argentina de la Copa América de Brasil 2021, jugó por última vez el pasado 30 de octubre para Barcelona ante Alavés por La Liga de España, cuando una arritmia cardíaca le provocó un dolor en el pecho. Luego de que le indicaran que parase durante 90 días para controlarse con estudios, finalmente se vio obligado a abandonar su carrera como profesional de manera anticipada.

Ayer fue un día de mucha emoción. Quiero agradecer tantísimos mensajes de apoyo y de cariño que recibí y sigo recibiendo. Ustedes me hacen sentir mas fuerte para todo lo que viene ❤️ pic.twitter.com/ePvwtaB3EQ — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) December 16, 2021

Todos los subcampeones con la Selección Argentina en 2014 que se retiraron

El primero en dejar la actividad fue Martín Demichelis, que en 2017 anunció su retiro. El marcador central es el único de esta lista que disputó dos mundiales con la Albiceleste, ya que también lo convocaron para Sudáfrica 2010. En Brasil comenzó siendo suplente, hasta que ingresó para los cuartos de final ante Bélgica y pasó a ser una fija en el equipo. Su carrera la desarrolló en clubes de élite como River, Bayern Munich, Atlético de Madrid, Manchester City, entre otros. Lo siguió Ezequiel Lavezzi, que en Brasil terminó siendo parte fundamental del esquema de Sabella desde que ingresó al once inicial en los octavos y no volvió a salir. El Pocho se alejó definitivamente de las canchas en diciembre de 2019 dejando una larga carrera que transcurrió por Estudiantes de Buenos Aires, San Lorenzo, Nápoli, Paris Saint Germain y Hebei Fortune.

"Cuántos momentos que vivimos y qué bien la pasamos. Soy un afortunado por haber compartido una cancha con vos. Te felicito por tu enorme carrera. Y la seguirás rompiendo en lo que te propongas".



✍ El Pocho Lavezzi también le dedicó un sentido mensaje al Kun.#GraciasKun pic.twitter.com/Jx5imWOKPx — SportsCenter (@SC_ESPN) December 15, 2021

Además, en abril de 2020, fue Hugo Campagnaro, que con 40 años disputó su último partido con la camiseta del Pescara de Italia, país en el que desarrolló el resto de su carrera tras haberse formado en Deportivo Morón. El cordobés fue una de las sorpresas en la lista de Sabella para el campeonato del mundo en el que solo jugó 45 minutos en el debut ante Bosnia y Herzegovina. José María Basanta es el otro futbolista que en septiembre de ese mismo año oficializó su retiro con 36 años luego de 17 años de trayectoria, de los cuales en 11 defendió la camiseta de los Rayados de Monterrey en donde se convirtió en ídolo y levantó nueve títulos. En el Mundial 2014 tuvo su participación al ingresar unos minutos ante Suiza en los octavos de final.

Pablo Zabaleta fue el quinto, cuando el 16 de octubre de 2020 anunció que a los 35 años dejaba el fútbol. El lateral derecho titular de aquel equipo que dirigía Alejandro Sabella colgó los botines luego de haber vestido las camisetas de San Lorenzo, Español de Barcelona, Manchester City y West Ham y representar a la Albiceleste en 58 ocasiones. Además, con el elenco nacional, Zabaleta consiguió el Mundial Sub 20 de 2005 y la medalla dorada en Beijing 2008.

Desde el primer día supimos que eras diferente, el resto es historia y de la buena.

Fue un privilegio jugar a tu lado, pero mas aún conocer la gran persona que sos!!!

Gracias por todos los momentos hermosos que nos regalaste.

Te quiero mucho amigo. @aguerosergiokun pic.twitter.com/8yh3FNT7zm — Javier Mascherano (@Mascherano) December 15, 2021

Los siguientes habían sido dos símbolos de aquel equipo de la Selección, que en un puñado de días decidieron consecutivamente retirarse. Primero Fernando Gago, el 10 de noviembre del año pasado y tras regresar una y otra vez de graves lesiones, con pandemia incluida, para ponerle fin a una carrera que se desarrolló entre Boca, Real Madrid, Roma, Valencia y Vélez. Unos días después fue el turno de Javier Mascherano: jugando en Estudiantes le puso punto final a una carrera que comenzó en 2003 y que siempre estuvo ligada a la Selección Argentina: el ex-Barcelona ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Beijing 2008, fue capitán de la mayor por un largo período hasta que le cedió la cinta a Lionel Messi y consiguió cuatro subcampeonatos en la Copa América.

Posteriormente, el 20 de mayo de este año, Augusto Fernández, que de la lista de 23 de Alejandro Sabella en la Copa del Mundo de Brasil fue el único en no sumar minutos -junto con los dos arqueros suplentes-, anunció su retiro en conferencia desde la sala de prensa de Cadiz y con 35 años. “Siempre mi impulso fue a partir del entusiasmo y la pasión, y de ahí nacía la intensidad y la resiliencia para superarme ante los diferentes momentos para mantener el equilibrio. Ahora siento que debo ser honesto conmigo mismo. Físicamente estoy bien, muchos me dicen seguí, pero no soy de forzar las cosas, soy de aceptarlas como son y hace rato no estoy sintiendo el deseo, esa pasión extrema que siempre me movió, y eso me marca que es el momento de decir basta y cerrar esta etapa”, había expresado el jugador que transitó por River, Saint-Étienne, Vélez, Celta de Vigo, Atlético de Madrid, Beijing Renhe y Cádiz.

En tanto, en julio pasado, Ezequiel Garay también decidió colgar los botines. “Me hubiese gustado y estaba convencido de que mi retirada sería más tarde, pero no pudo ser”, había resaltado el ex Newell´s, Benfica y Valencia (su último club), entre otros. Asimismo, reconoció que el motivo de su decisión tuvo que ver con una lesión en su cadera que le provocaba “dolores fortísimos”, al punto que a veces le impedía “incluso caminar”.

Desde tu debut en primera, hasta hace unos días que celebramos juntos tu retiro. Muchas vivencias compartidas que quedarán siempre en el recuerdo. Gracias por tanto @aguerosergiokun Te quiero mucho! 🤗 pic.twitter.com/2bBR4o2mNq — Pablo Zabaleta (@pablo_zabaleta) December 15, 2021

Al defensor le siguió Ricky Álvarez, quien disputó su último partido como profesional el 4 de diciembre en el duelo entre Vélez y Patronato. “Los problemas físicos me condicionaron durante toda mi carrera. Cuando volví a Vélez me propuse estar al ciento por ciento, lo pude disfrutar al principio y ahora no lo puedo disfrutar como quisiera. No quiero forzarlo, llegó el momento. Siempre tuve el sueño de hacerlo acá y gracias a Dios se me está dando”, había comentado el futbolista, que en el Mundial 2014 ingresó en la victoria por 3-2 de la Selección Argentina ante Nigeria cuando iban 18 minutos del segundo tiempo y el entrenador Alejandro Sabella decidió mandarlo a la cancha en reemplazo de Lionel Messi.

En tanto, el último en colgar los botines antes de Agüero fue Maximiliano Rodríguez, quien el 26 de noviembre había anunciado que dejaría la actividad profesional con un emotivo video al borde de las lágrimas. “Llegó el momento que pensé que nunca me iba a llegar o, como jugador de fútbol, no queremos que llegue, este momento de dar un cierre a la carrera como profesional”, fueron las palabras del mediocampista, que cerró su etapa en el fútbol en el partido del 6 de diciembre entre Newell’s y Banfield.

Agustín Orión es uno de los que lleva largo tiempo sin club pero sin expedirse oficialmente. Luego de su salida de Colo Colo de Chile, a mediados del 2019, el arquero no volvió a atajar pero tampoco oficializó su retiro. Su ex compañero en el conjunto trasandino, Pablo Mouche había declarado que “Orión ese día se retiró del fútbol profesional”.